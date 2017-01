Poliţiştii australieni nu îl pot acuza de terorism pe medicul arestat la Brisbane

Polițiștii australieni nu îl pot acuza de terorism pe medicul arestat la Brisbane

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția australiană nu a găsit până în prezent nicio dovadă împotriva medicului indian interogat timp de 11 zile în acheta privitoare la atentatele eșuate din Marea Britanie, a informat, vineri, presa, relatează AFP. Justiția australină urmează să decidă dacă autorizează sau nu prelungirea detenției lui Mohammed Haneef, arestat la 2 iulie la Brisbane (est), în timp ce încerca să părăsească Australia. Potrivit documentelor oficiale citate de cotidianul The Australian, poliția cercetează mii de documente confiscate în cadrul anchetei, dar nu a găsit încă dovada implicării medicului în atentatele eșuate din 29 și 30 iunie din Londra și Glasgow. Medicul indian în vârstă de 27 de ani, vărul șoferului care s-a izbit cu mașina de intrarea în terminalul aeroportului din Glasgow, a fost arestat la 2 iulie, în timp ce încerca să plece în India. Unul dintre documentele citate de The Australian arată faptul că poliția îl suspectează pe Haneef „că a sprijinit organizația teroristă responsabilă de atacurile de la Londra și Glasgow".