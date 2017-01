Poliţia de Frontieră din Constanţa are cel mai performant sistem de supraveghere maritimă din Uniunea Europeană

Poliția de Frontieră din Constanța are cel mai performant sistem de supraveghere maritimă din Uniunea Europeană

Ministrul Administrației și Internelor, Dan Nica, a inaugurat, joi, la Constanța, Sistemul Complex de Observare, Supraveghere și Control al traficului la Marea Neagră (SCOMAR). Festivitatea oficială s-a desfășurat la sediul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța, la acțiune participând și inspectorul ge-neral al Poliției de Frontieră Române, chestor principal Nelu Pop. De asemenea, la eveniment au mai participat și reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Guvernului și ministerelor implicate în sistemul SCOMAR, partenerii din Uniunea Europeană și firmele care au realizat sistemului, reprezentanții Administrației Publice centrale și locale și ai autorităților care coordonează activitatea din Portul Constanța. Potrivit ministrului Dan Nica, SCOMAR este cel mai performant sistem din Uniunea Europeană. Cu această ocazie, Nica a subliniat importanța pe care o are implementarea SCOMAR în vederea aderării la Spațiul Schengen. „Una dintre obligațiile pe care le aveam era cea referitoare la securizarea frontierei la Marea Neagră. Urmează și celelalte frontiere care sunt pe Dunăre și înspre zona de est și de nord. Dar ceea ce, astăzi, noi am arătat este faptul că putem asigura securitatea la Marea Neagră, printr-o operațiune complexă, foarte dificilă, pe care nu au reușit să o îndeplinească în acest an multe alte țări cu tradiție și cu altă forță economică. Astfel, România știe să-și îndeplinească această obligație, suntem în grafic pentru aderarea la Spațiul Schengen în 2011 și ne facem datoria într-un mod exemplar din acest punct de vedere”, a declarat ministrul. La rândul lui, șeful IJPF Constanța, comisarul șef Adi Octavian Tobă, a declarat că SCOMAR este un sistem operativ de supraveghere, bazat pe tehnologie de ultimă oră, care permite detectarea timpurie, urmărirea, recunoașterea și identificarea navelor ce desfășoară activități ilegale de trafic la Marea Neagră. Supraveghere non-stop Sistemul a fost realizat în colaborare cu parteneri din Uniunea Europeană, având un buget total de 24,60 milioane euro (fonduri PHARE și cofinanțare), fiind operaționalizat în perspectiva aderării României la Spațiul Schengen. Imaginile de ansamblu furnizate de acest sistem integrat vor fi exploatate și de alte autorități cobeneficiare, cum sunt Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Transporturilor și Ministerul Agriculturii. SCOMAR este pregătit pentru supraveghere și monitorizare, permanent (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână), furnizând o imagine tactică a suprafeței apei din zona maritimă teritorială, zona contiguă și zona economică exclusivă (până la 100 mile marine în larg), a activității aeriene și a situației terestre. Pentru a atinge acest scop, sistemul propus a fost proiectat pentru a garanta detectarea din timp a navelor și bărcilor astfel încât să fie localizate înainte de a se apropia de malul coastei și astfel, asigurând polițiștilor de frontieră timpul de reacție esențial pentru a putea întreprinde acțiunile necesare. Subsistemul stațiilor de senzori detectează, identifică și urmărește navele suspecte, folosind funcțiile radarului și ale senzorilor, prin transmiterea imaginilor video sau semnalelor obținute către Centrul de Comandă și Control, unde amenințarea este analizată și apreciată. Deciziile sunt luate de centrul de comandă și control centralizat (CCC), în care toate informațiile culese de către senzorii sistemului sunt disponibile și prezentate într-un mod organizat și structurat. În plus, legăturile de comunicații sunt disponibile pentru CCC-urile superioare și pentru alte agenții și organizații externe.