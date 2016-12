Pokemon Go, interzis în Iran. Motivul: Există anumite îngrijorări de securitate

Ştire online publicată Duminică, 07 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritatea națională din Iran care gestionează accesul la internet în această țară a interzis jocul Pokemon Go, motivând că există anumite ''îngrijorări de securitate'', anunță BBC News, conform digitaltrends.com.Iranul devine astfel prima țară din lume care interzice popularul joc ce câștigă însă tot mai mulți fani pe mapamond și este un adevărat hit al aplicațiilor mobile la doar o lună de la lansare.Potrivit BBC, autoritățile iraniene au luat în considerare încă de luna trecută să interzică jocul în Iran, însă au amânat luarea deciziei pentru a discuta mai întâi cu cei care au realizat jocul — compania Niantic din San Fransciso, conform Agerpres.Deși Pokemon Go nu a fost lansat încă oficial în Iran, jucătorii din această țară au reușit să instaleze jocul prin intermediul altor aplicații care permiteau accesul la încărcarea fișierului executabil de rulare al jocului. Cei care au reușit până în prezent să ruleze jocul vor trebui să fie vigilenți față de măsurile de control ale instituțiilor de aplicare a legii din Iran.Guvernul iranian a instituit anterior un control strict asupra accesului populației la internet, unele site-uri de internet, printre care rețelele de socializare Facebook și Twitter, au fost mult timp blocate pentru majoritatea utilizatorilor, dar chiar și așa unii dintre iranienii cu abilități în IT au reușit să găsească modalități prin care să acceseze site-urile respective.Pokemon Go a fost lansat recent în 15 noi piețe din Asia, printre care Indonezia, Thailanda și Singapore. Jocul este disponibil pentru a fi încărcat în peste 90 de țări de pe mapamond. În SUA, după lansarea jocului, la 6 iulie, în doar două săptămâni (10-23 iulie) vânzările pentru bateriile mobile de smartphone au crescut cu 101%, fiind vorba de circa 1,2 milioane de baterii vândute, potrivit NPD Group, scrie theverge.com.