Poeta americană Maxine Kumin, laureată a premiului Pulitzer, a murit la 88 de ani

Ştire online publicată Duminică, 09 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Poeta americană Maxine Kumin, laureată a premiului Pulitzer în 1973 pentru opera "Up Country", a murit, joi, la vârsta de 88 de ani, potrivit B1.ro.Maxine Kumin, care a scris numeroase volume de poezie, dar și cărți de ficțiune, non-ficțiune și literatură pentru copii, a murit în casa sa din orașul american Warner, după un an de luptă cu boala, scrie Huffington Post.Kumin a fost o susținătoare a scriitoarelor și a luptat pentru diverse cauze umanitare și sociale, dar și pentru drepturile animalelor.Ultima sa operă, intitulată "And Short the Season", va fi lansată în ultima parte a acestui an.