POD PRĂBUŞIT pe o autostradă din Italia. DOI MORŢI, mai mulţi răniţi. Printre victime, şi români

POD PRĂBUȘIT pe o autostradă din Italia. DOI MORȚI, mai mulți răniți. Printre victime, și români

Ştire online publicată Joi, 09 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un pod s-a prăbușit, joi după-amiază, pe o autostradă din centru-estul Italiei, cel puțin un autovehicul fiind prins sub structura căzută, existând informații că cel puțin două persoane au murit, relatează presa italiană. Trei muncitori români au fost răniți în urmă prăbușirii podului, afirmă surse citate de cotidianul La Repubblica.Primar italian: Podul s-a prăbușit pe autostradă în cursul unor lucrări efectuate necorespunzătorAngajații unei firme de construcții efectuau lucrări la podul care s-a prăbușit joi după-amiază în centru-estul Italiei, afirmă primarul localității pe raza căreia s-a produs accidentul, criticând modul în care se desfășurau activitățile de întreținere, relatează ziarul La Repubblica."Muncitorii încercau să înalțe nivelul podului cu cricuri hidraulice, iar structura a cedat: este evident că ceva s-a desfășurat greșit", a declarat Roberto Ascani, primarul localității Castelfidardo (provincia Ancona, regiunea Marche).Cele două persoane decedate sunt doi cetățeni italieni - Emidio D., în vârstă de 60 de ani, și soția sa, Antonella V., în vârstă de 54 de ani. Ei se aflau în autoturismul marca Nissan Qashqai care a fost strivit de pod în momentul prăbușirii.Cei trei răniți sunt muncitori români în vârstă de 56, 47 și 46 de ani. Ei lucrau la întreținerea podului prăbușit, fiind angajați ai companiei Delabech. Doi români au fost transportați cu elicoptere-ambulanță la Spitalul Torrette din Ancona. Au căzut de la înălțimea de cinci-șase metri, dar nu sunt în stare gravă. Al treilea are răni ușoare, fiind internat într-un spital din Osimo.Un pod s-a prăbușit, joi după-amiază, pe o autostradă din nord-estul Italiei, cel puțin un autovehicul fiind prins sub structura căzută, existând informații că cel puțin două persoane au murit, relatează presa italiană.Incidentul a avut loc pe Autostrada A14, la Kilometrul 235+800m, în zona Camerano (Ancona), pe segmentul Loreto-Ancona Sud.