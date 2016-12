Pluguşorul de la mare

Plugușorul de la mare

Aho, aho, copii și frați, Stați puțin și m-ascultați! Am venit cu-n plug și-un bou, Și urări de Anul Nou; Turnați vinul în pocal, C-am sosit pe Litoral! Dați-mi țuică făr-acciză, Căci nu-i plugușor de criză, Vreau s-o beau de la canea, Fără pic de TVA! Ia pocniți, flăcăi, din bici, Că e Anul Nou aici ! Jur pe vinul din ulcior Că e an investitor! Să n-am parte de-o sarma, De-o crește inflația! Nu-mi plătiți pe plugărit, De nu veți avea profit! Am aflat chiar de la sursă Că veți câștiga la Bursă, Că orice leu investit Se va-ntoarce înmiit. Ascultați-mă, boieri: Asta-i an fără șomeri! Jur pe varza cu ciolan Că e anul barosan! Dacă-l veți primi în case, Veți avea salarii grase, Vă umple cardul cu bani, La anul și la mulți ani ! Ospătați-l cu sarmale, Cu piftii și cu pârjoale, Nu vă zgârciți la friptură Și dați-i de udătură! Luați-l în gazdă la voi, Că e plin de euroi! Hai, să vă mai vând un pont: Are miliarde-n cont! Dacă-i dați vin din ulcior, Vă face moștenitor! Aho, aho, copii și frați, Plugușorul îl mânați! Și arați puțin prin oale, Că ne dă foamea târcoale, Arați în ulcior de lut, Să nu stăm cu setea-n gât Trageți brazda prin chimir, După bani de chilipir! La cumpăna dintre ani, Nu vrem bani americani, Numai euro și lei Sau arginți și cocoșei! De urat am mai ura, Că ni-i dragă pastrama, Și-am mai facem o cântare, Pentru vinul din căldare! Ia pocniți, flăcăi, din bici, Că e Anul Nou aici, Și-are-Žn tolbă mai de toate: Fericire, sănătate, Viață lungă, gologani! La anul și la mulți ani !