Platformele de gunoi care vor fi amplasate în oraş nu permit colectarea selectivă a deşeurilor

Fără să țină cont de legislația de mediu

Platformele de gunoi care vor fi amplasate în oraș nu permit colectarea selectivă a deșeurilor

La capitolul de colectare selectivă a deșeurilor, județul Constanța se află la faza de pionierat. Avem legislație, au apărut firme de valorificare a deșeurilor, însă nu știm să colectăm selectiv gunoiul. Inițiativele prind viață în mediul urban, cu preponderență, însă, per total, stăm destul de rău la acest capitol. Dacă numeri coșurile compartimentate de pe raza orașului Constanța îți ajung degetele de la două mâini. Toate autoritățile spun că populația nu este pregătită să colecteze deșeurile selectiv, dar nici nu i s-a dat ocazia să dovedească că nu este așa. Dacă la fiecare colț de stradă ar fi existat pubele compartimentate, încet - încet, constănțenii s-ar fi conformat cerințelor europene. Un nou proiect al Primăriei Constanța, de realizare a 440 de platforme de gunoi, vrea să rezolve situația resturilor menajere din oraș. Tudorița Tolea, șeful Direcției Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanța, ne-a spus că, până în prezent, s-au realizat 54 astfel de module. Ele sunt construite de firma M.M. Recycling, care a încheiat cu municipalitatea un contract de delegare prin concesiune a serviciului de administrare a platformelor de deșeuri. „În baza contractului, firma care a câștigat licitația va trebui să amenajeze cu titlu gratuit aceste platforme de gunoi pe domeniul public, având dreptul să le administreze pe o perioadă de zece ani”, a precizat Tudorița Tolea. Primăria Constanța s-a obligat să întrețină platformele: să spele suprafețele, să vidanjeze apa, să efectueze dezinfecția și dezinsecția zonei, precum și deratizarea ei, iar iarna, la nevoie, să acționeze cu material antiderapant. De asemenea, tot în sarcina primăriei cad monitorizarea și paza pubelelor. Modulele nu sunt standard. În funcție de nevoile fiecărui cartier, spune Tudorița Tolea, se vor amplasa platforme cu două, patru, șase sau chiar 12 pubele. Modulele sunt astfel construite încât, odată colectat, gunoiul nu va mai fi împrăștiat. Ideea este bună, însă modul în care au fost concepute locurile de depozitare a deșeurilor contravine legislației de mediu în vigoare, care precizează faptul că sortarea trebuie să se facă selectiv. Șeful Direcției Gospodărire Comunală ne-a spus că nu s-a optat pentru colectarea selectivă pentru că „Populația nu este pregătită să colecteze selectiv deșeurile. Vom demara și o acțiune pentru educarea populației, alături de alte organisme de mediu”, a precizat ea. „Mai rău decât acum nu are cum să fie” De aceeași idee este și Adrian Manole, directorul Agenției pentru Protecția Mediului. El a spus că, prin acest proiect, se face un pas în plus. „Mai rău decât acum nu are cum să fie. Să vedem cum reacționează populația la acest program și vorbim apoi de sortare”, a declarat el. Mulți constănțeni resping și ideea de a se construi în cartierul lor astfel de platforme de colectare a deșeurilor. Este vorba de cetățenii din La Primo. Și nu este un caz singular. Reprezentanții primăriei spun că, pentru a obține avizele necesare construirii lor, a trebuit să se schimbe locația, fapt care i-a nemulțumit pe oameni. „Trebuie precizat că populația nu va plăti nicio taxă în plus odată ce va demara acest proiect“, adaugă Tudorița Tolea. Constanța produce, lunar, 16.000 tone de deșeuri Odată preluate de M.M. Recycling, deșeurile vor ajunge la stația de sortare, care, conform declarațiilor Tudoriței Tolea, nu are capa-citatea maximă necesară pentru sortarea cantității de deșeuri produsă de locuitorii orașului Constanța. Orașul Constanța produce, lunar, o cantitate de 16.000 de tone deșeuri stradale și menajere. Simona Constantin, șef birou Gestiune Deșeuri din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber“ că este vorba de cantitatea de deșeuri care ajunge la groapa de gunoi de la Ovidiu. Instalația pen-tru sortarea deșeurilor solide, care are o capacitate de nouă tone pe oră, a fost pusă în funcțiune în 2005. Prin sortare sunt recuperate deșeurile de hârtie, mase plastice, fier și aluminiu. Odată gunoiul ajuns pe bandă, se pot sorta hârtia, plasticele, iar metalul va fi separat cu magneții. Din păcate, nu am putut lua legătura și cu reprezentanții firmei de reciclare. Singura persoană care poate da relații presei a fost ieri în ședințe.