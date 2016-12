Platforma democrată susţine creşterea impozitelor pentru bogaţi

Statele Unite ale Americii se pregătesc de alegeri

Platforma democrată susține creșterea impozitelor pentru bogați

Ştire online publicată Miercuri, 05 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Partidul Democrat a adoptat, ieri, la convenția națională care a început la Charlotte (statul Carolina de Nord), platforma formațiunii, document ce se face ecoul apelurilor candidatului lor, președintele în funcție Barack Obama, la creșterea impozitelor pentru cei bogați.În jur de 6.000 de delegați democrați s-au reunit pentru a-l învesti oficial pe Barack Obama în cursa pentru alegerile prezidențiale din 6 noiembrie, un scrutin pe care sondajele îl anunță ca foarte strâns.Punctul culminant al convenției de la Charlotte va fi mâine seară, când Obama va pronunța discursul de învestitură, notează Associated Press. Platforma adoptată ieri îi oferă acestuia susținerea necesară pentru a le cere americanilor un nou mandat de patru ani, punctând realizările celui precedent și necesitatea continuării acestor eforturi.„Astăzi, economia noastră crește din nou, Al-Qaida este mai slabă decât oricând după 11 septembrie 2001, iar sectorul nostru industrial crește pentru prima dată după mai bine de un deceniu. Mai sunt însă multe de făcut, de aceea ne reunim încă o dată pentru a continua ce am început”, se spune în platforma democrată.Documentul contrastează puternic cu declarația politică adoptată de republicani la convenția lor de săptămâna trecută. Partidul Republican susține interzicerea avortului și a căsătoriei între persoane de același sex, respinge reforma sănătății a lui Obama și transformă Medicare, programul guvernamental adresat persoanelor vârstnice, într-unul de tipul voucher.Platforma democrată recunoaște divergența de opinii și soluții față de republicani, subliniind că scrutinul de la 6 noiembrie - care îi va opune pe Barack Obama și Mitt Romney - „nu este o simplă alegere între doi candidați sau două par-tide politice, ci între două căi fundamental dife-rite pentru țara noastră și pentru familiile noastre”.În ce privește impozitele, platforma votată ieri cere extinderea reducerilor pentru clasa de mijloc la 98% dintre familiile care câștigă sub 250.000 de dolari pe an și le promite acestora că nu li se vor mări taxele.Referitor la imigrație, platforma statuează că „democrații sunt puternic atașați aplicării unei reforme cuprinzătoare”, care ar include scoaterea la lumină a imigranților fără acte, cerându-le acestora să intre în rând cu legea, să învețe engleza și să plătească taxe, ca eta-pe spre dobândirea cetățeniei. Totodată, cere un sistem de acordare de vize care să corespundă necesităților economice ale țării și să reunească familii, recunoscând însă că „numai Congresul poate oferi o soluție permanentă, cuprinzătoare”.