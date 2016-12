Planul lui Jose Manuel Barroso pentru Europa

Joi, 13 Septembrie 2012

Europa trebuie să evolueze către o federație de state-națiune, a declarat, ieri, președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, în discursul său privind starea Uniunii în fața Parlamentului European, relatează AFP și AP.„Avem nevoie să evoluăm către o federație de state-națiune. De acest lucru avem nevoie, acesta este orizontul nostru politic”, a afirmat Jose Manuel Barroso, la Strasbourg.În opinia oficialului european, criza finan-ciară din Uniunea Europeană „alimentează populismul și extremismul” din Europa.Jose Manuel Barroso a subliniat totodată faptul că țările din Uniunea Europeană trebuie să realizeze faptul că se află împreună în această criză și trebuie să depună eforturi împreună pentru a ieși din ea.„Europa are nevoie de o nouă direcție”, a mai spus Barroso, adăugând că „ideile vechi nu vor mai funcționa și o uniune politică mai strânsă este necesară pentru a salva moneda euro”.Potrivit șefului executivului european, Comisia va urmări în continuare să implementeze taxa pe tranzacțiile financiare, astfel încât contribuabilii să poată be-neficia de industria serviciilor financiare, în loc ca doar sectorul financiar să beneficieze de pe urma contribuabililor.Jose Manuel Barroso a afirmat totodată că Uniunea Europeană ar trebui să aibă capacitatea de a interveni militar în conflicte atunci când va fi nevoie.v v vȘeful diplomației europene, Catherine Ashton, și-a exprimat, la Strasbourg, în fața Parla-mentului European, îngrijorarea privind reducerea la tăcere a tuturor formelor de opoziție din Rusia, o situație care s-a agravat în cursul ultimelor luni, transmite AFP.„Din luna mai, am constatat din ce în ce mai puțin dialog și mai puțină deschidere din partea autorităților, și din ce în ce mai multă intoleranță față de orice voci disonante. Am observat o serie de măsuri care reduc puțin câte puțin exercițiul drepturilor și libertăților fundamentale”, a declarat ea.„Este o tendință care ne preocupă foarte mult în Uniunea Europeană”, a mai adăugat ea.Pe plan economic, pentru UE, Rusia este cel de-al treilea partener economic în ordinea importanței, în timp ce pentru Rusia, UE este principalul partener economic.