Plajele nimănui în „The land of choice”

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Turismului și autoritățile locale de pe litoral au deschis cu mare fast sezonul estival anul acesta încă din luna aprilie. Chipurile, aici, la noi, în „The land of choice”, acest lucru ar fi dus la o avalanșă de turiști chiar în extrasezon, urmând ca vara să reprezinte doar vârful icebergului turistic, al încasărilor record, al confortului și satisfacției clientului. Iată că numărăm pe degete zilele care au mai rămas până la sosirea calendaristică a verii, iar litoralul românesc pare mai degrabă unul pustiu, abandonat de ani de zile, uitat de civilizație și vreme. Într-un tur al litoralului efectuat de reporterii Cuget Liber, am descoperit o mare… liniște. Plajele arată ca în mijlocul iernii, cu excepția că sunt nivelate, pustii și fără nicio dotare, stațiunile nu au văzut încă la față miile de turiști promiși de Udrea, hotelierii nu au terminat nici acum reparațiile și văruielile. Doar în Mamaia am putut vedea, în anumite locuri, oameni veniți la plajă, în marea lor majoritate constănțeni, băștinași de-ai noștri. Chiar și așa-zisa perlă a litoralului românesc, Mamaia, se prezintă la început de vară cu plaje lăsate de izbeliște, administrate doar de vânt și mare. Și în acest an, plajele au căzut la mijloc între disputele politice și interesele de afaceri ale anumitor personaje cu influență. Dacă în ultimii doi ani de zile, plajele au fost închiriate unor operatori pe o durată de zece ani, în urma unor licitații publice, iată că anul acesta s-a decis brusc, cu doar două luni înainte de sezonul estival, ca suprafețele de nisip să le fie luate și date hotelierilor. Această situație a degenerat într-un conflict, s-a ajuns în instanță, iar o parte dintre operatori au fost repuși în drepturi de judecători. Astfel, s-a ajuns la situația în care jumătate de litoral să rămână la agenții economici, vreo 30% să ajungă la hotelieri și 20% la autoritățile locale. Numai că lucrurile nu au intrat în normal nici cu această ecuație, deoarece toată lumea blochează pe toată lumea. Hotelierii nu pot pune mâna pe plaje deoarece operatorii nu vor să renunțe și au dat în judecată DADL, în timp ce operatorii nu pot face nimic cu plajele deoarece primăriile refuză să le dea autorizații de construire pentru a instala beach-baruri, toalete, cabine de duș și de schimbat, șezlonguri, magazii de depozitare etc. Așa s-a ajuns ca plajele să arate pustii, fără nici cele mai elementare dotări. Operatorii acuză direct primăriile că nu vor să îi lase să funcționeze tocmai pentru că au refuzat să renunțe la plaje. Agenții economici spun că și pentru cea mai mică dotare de pe plajă, trebuie autorizație de construire de la autoritatea locală de care aparține sectorul de nisip. De la nord până la sud, niciun primar nu a vrut să îi lase pe operatori să-și amenajeze plajele pentru care, de altfel, plătesc chirii, taxe și impozite.