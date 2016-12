Plajele din Europa, ţinta Statului Islamic, în această vară

Plajele din Europa, ținta Statului Islamic, în această vară

Marţi, 19 Aprilie 2016.

Rețeaua Stat Islamic (SI) pănuiește să comită atacuri pe plajele din Europa în această vară, bombe putând fi plasate sub șezlonguri iar atacatorii urmând să fie deghizați în vânzători ambulanți, potrivit șefilor serviciilor de informații din Italia, informează Daily Mail.Agenția italiană de informații a prezentat agenției germane BND detalii legate de aceste planuri ale SI de a comite atentate în stațiuni, a informat cotidianul Bild.Agenția de informații secrete din Italia a primit detalii despre planurile teroriștilor de la o sursă credibilă din Africa. Aceasta a anunțat că atacatorii au "planuri concrete" de a se deghiza în refugiați și de a vinde turiștilor băuturi, gustări, accesorii și tricouri.Presa germană a informat că SI va trimite atacatori sinucigași deghizați în vânzători ambulanți și că va plasa bombe sub șezlonguri în stațiunile din Spania, Franța și Italia. Plajele vizate în mod special includ stațiuni din sudul Franței, Costa del Sol în Spania și ambele coaste ale Italiei, potrivit șefilor serviciilor de informații, citați de Bild.Bild a mai informat că planurile implică folosirea de arme automate pe plajele aglomerate, îngroparea unor dispozitive explozive în nisip sub șezlonguri și comiterea de atacuri sinucigașe."Ar putea fi o nouă dimeniune a terorii. Plajele de vacanță nu pot fi protejate", a spus un oficial de rang înalt, citat de cotidianul german.Anul trecut, 38 de persoane au murit după ce un bărbat a deschis focul pe o plajă din Tunisia, scrie realitatea.net