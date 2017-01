Plaja - enclavă în Republica Mazăre

Nu numai locuitorii orașului au de suferit de pe urma ridicării construcțiilor pe faleza orașului, ci și agenții economici care au luat plajele în concesiune. Un operator de plajă s-a plâns celor de la Apele Române că nu are acces pe sectorul pe care l-a câștigat la licitație. În urmă cu trei ani, SC VMB Lux Sonor SRL a luat în concesiune plaja Constanța în suprafață de aproximativ 90.000 mp. Însă o suprafață de aproximativ 20.000 mp de la Pescărie și până la intrarea în Mamaia, în zona Liceului Energetic, nu mai poate fi administrată, sectorul fiind în proprietatea Primăriei Constanța în urma unei delimitări din 2000 dintre municipalitate și fosta conducere a Apelor Române. Mai mult decât atât, agentul economic aproape că nu mai are acces la plajă întrucât Primăria Constanța a vândut drumurile de acces de pe faleza constănțeană, sectorul fiind scos din planul de urbanism zonal. „Va exploata probabil un sector mai mic”, a decis Gheorghe Babu, directorul Direcției Dobrogea Litoral Apele Române, care s-a văzut nevoit să recunoască dreptul primăriei asupra sectorului de plajă. „Zona respectivă a funcționat ca o zonă pescărească. Eu am vrut să păstrez tradiția și să fac un port pescăresc” - ne-a mărturisit Constantin Malciu, reprezentantul SC VMB Lux Sonor Constanța. În acest scop s-au purtat nenumărate discuții atât cu administratorul plajelor cât și cu Asociația pescarilor. Proiectul pare mort în fașă din cauza piedicilor care se pun. Toate malurile orașului s-au vândut. În ultimii ani, Primăria Constanța a emis zeci de autorizații pentru ridicarea de construcții pe faleza de nord a orașului. Dacă vrei să faci o plimbare pe malul mării, trebuie să te strecori printre macarale și betoniere. Locuitorii din cartierul Faleză Nord reclamă faptul că o nouă construcție de pe faleza constănțeană a blocat calea de acces. „Ca să ajungem la cap de linie a tramvaiului 102 trebuie să ocolim tot cartierul. Au închis complet accesul. S-au montat panouri de scânduri și văd că se sapă la buza malului“, ne-a mărturisit un constănțean. Construcția s-a realizat în baza autorizației nr. 1221/ 12.06.2006 eliberată de Primăria Constanța pe numele Marius și Doina C. Contactat telefonic, proprietarul ne-a spus că deține act de proprietate pentru teren de patru ani și că, până să îngrădească zona, oamenii „treceau pe terenul meu“. Iată că nu numai populația are de suferit ca urmare a înstrăinării malurilor și a ridicării de imobile de faleze. Constantin Malciu s-a plâns ieri reprezentanților Apelor Române că nu mai are nici acces pe plajă. „Zona de la capătul liniei de tramvai 102 de pe Zorelelor a fost înstrăinată”, a precizat și Gheorghe Babu, directorul Apelor Române. „Unde înainte era un drum de pământ care ducea la un golf s-a îngrădit totul. Pe la Zorelelor nu mai am acces spre plajă. Când am mers cu un utilaj să fac o scară spre plajă m-am trezit cu cineva care a spus că-i proprietatea lui. Singurele zone de acces mai sunt în spatele Liceului Energetic, la Ion Rațiu și o potecuță în spatele Casei Căsătoriilor”, ne-a mărturisit Constantin Malciu. Puțini mai respectă legea construcțiilor în zonă. În multe cazuri nu există niciun panou informativ care să te lămurească a cui e vila ai cărei proprietari și-ar putea parca autoturismele direct pe șoseaua de coastă. Prețul unor vile finalizate se ridică la 1.200.000 de euro, iar cea mai ieftină nu coboară de 600.000 de euro. Cu 400.000 de euro poți achiziționa o construcție neterminată, așa cum ne-a spus un agent imobiliar.