Plaja de la 2 Mai a rămas în stăpânirea gunoaielor

Pentru al doilea an consecutiv, plaja 2 Mai nu a fost preluată de SC Romned Port Operator, concesionarul plajei. Direcția Dobrogea Litoral Apele Române a scos la licitație o suprafață de 2,5 hectare, numai că, în realitate, operatorului de plajă i s-au oferit doar 1,2 hectare. Cealaltă suprafață a fost intabulată de Primăria Limanu. Deși a fost sesizat, Ministerul Economiei și Finanțelor, care ar trebui să vegheze la integritatea bunurilor statului, nu a luat nicio măsură. Anul trecut, operatorul de plajă a plătit prețul concesiunii și, în momentul în care a descoperit că nu are acces la jumătate din sector, a refuzat să se mai ocupe de 2 Mai. Mai mult decât atât, a dat în judecată Direcția Apelor Dobrogea Litoral obligându-i să-i pună la dispoziție tot sectorul de plajă licitat. „Am refuzat să preiau numai jumătate de plajă. Cealaltă parte a fost intabulată de primărie. Ce să fac? Să fac curățenie după ei?”, se întreabă Sorin Greavu, reprezentantul SC Romned Port Operator, firma care a licitat preluarea sectorului de plajă. Acțiunea intentată în instanță de către operatorul de plajă nu s-a finalizat nici după un an și sunt mici șansele să se dea cât de curând o sentință definitivă și irevocabilă dat fiind mersul lucrurilor în instanțele românești. Terenul în suprafață de 1,2 ha la care se referă Sorin Greavu este compus, pe de o parte, din zona de campare, cât și din terenurile date în baza Legii 10/ 2001 a retrocedării imobilelor confiscate de regimul comunist. De cealaltă parte, primarul localității Limanu, Nicolae Urdea, spune că o delimitare clară între Apele Române (administratorul plajelor) și Consiliul local Limanu a avut loc în 2000 și că, probabil, firmei care a dorit să închirieze plaja, i s-a arătat o suprafață de plajă mai mare decât cea pe care ar fi putut s-o închirieze. Din anul 1997, de activitatea de campare din 2 Mai se ocupă o firmă - Tina SRL. Contractul care a fost încheiat de vechea administrație este valabil până în 2009. Gheorghe Babu, directorul Direcției Dobrogea – Litoral Apele Române, ne-a spus că i-a propus concesionarului plajei să preia doar suprafața de plajă liberă, așa cum s-a procedat și pe alte sectoare, cum ar fi Mamaia și Costinești, însă reprezentanții SC Romned au refuzat. „S-a judecat cu o altă unitate de măsură la Mamaia și cu alta la 2 Mai, în condițiile în care operatorul avea la dispoziție peste 20.000 mp de plajă. Ne-am gândit la o soluție de moment, până când se va pronunța instanța”, a precizat Gheorghe Babu. Apele Române continuă să se judece cu operatorul de plajă, însă pe plan local, spune Babu, nu se poate interveni pentru a anula delimitarea făcută de Primăria Limanu în anul 2000. „În primăvara acestui an am trimis o informare Administrației Naționale Apele Române. Aceasta, la rândul ei, trebuie să informeze Ministerul Mediului pentru ca, în final, să fie sesizat Ministerul Economiei și Finanțelor, singurul care trebuie să apere interesul statului, în cazul nostru, să se preocupe de integritatea plajelor, bun de interes public”, ne-a spus directorul DADL. Acesta este motivul pentru care nici în acest sezon estival plaja de la 2 Mai, situată între Port Mangalia și Pescărie, nu dispune de toalete, sezlonguri și umbreluțe. Igienizarea se face de către Apele Române. Gheorghe Babu spune că, uneori, primesc o mână de ajutor de la primărie! Cert este faptul că sectorul de plajă al nudiștilor este plin de mizerie. Și acest lucru nu se va schimba de curând.