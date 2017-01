Plafoanele se mută de la farmacii la medici

Liber la medicamente. Din această lună, nu mai există plafoane la farmacii - a hotărât, miercuri, guvernul. Teoretic, vom putea lua medicamente compensate și gratuite de la orice farmacie, în orice zi a lunii. Colegiul Farmaciștilor spune că nu vor exista fonduri pentru acoperirea tuturor rețetelor prescrise. Cel mai mult vor avea de câștigat farmaciile din centru, cu adresabilitate ridicată, în timp ce unitățile de la periferie riscă să dea faliment. Până acum farmaciștii nu au primit nicio informare oficială. „Nu am fost anunțați. Știm doar ce am aflat de la televizor. Nu știu ce să zic, vom vedea cum va fi. Mi-e teamă că, începând de anul viitor, mai ales dacă se schimbă puterea politică, vom reveni din nou la plafoane”, ne-a declarat Anca Oprișan, farmacist la o unitate din centrul orașului. „Eu o să dau medicamente compensate și gratuite toată luna, chiar dacă suma contractată se va epuiza. Am auzit la televizor declarația ministrului Sănătății, dar o informare oficială nu am primit încă”, ne-a spus o altă farmacistă, de la o unitate din zona ICIL. „Cred că este o măsură bună. Problema este să nu crească foarte mult numărul de rețete, iar mai apoi să nu fie bani pentru a le deconta. Dacă nu vor fi diferențe mari, teoretic, nu ar trebui să apară probleme. Noi așteptăm o informare oficială, pentru că este nevoie să fie modificate și con-tractele”, ne-a spus Mădălina Popa, asistent farmacie. Pacienții sunt încântați de noua măsură, deși se tem că „minunea” nu va ține mult. „Cred că este o măsură bună pentru pacienți, pentru că nu va mai trebui să alergăm prin tot orașul, însă, dacă vor fi rețete multe, nu știu de unde vor avea bani, dacă nu restricționează în niciun fel. Și nu m-ar mira ca, după ce trec alegerile, să fie reinventate plafoanele”, ne-a spus Larisa Băltățeanu. Președintele Colegiului Farmaciștilor Constanța, Vasile Rizea, se declară sceptic în ceea ce privește existența fondurilor pentru acoperirea tuturor rețetelor care vor fi prescrise. „Problema este dacă există susținere financiară și nu cred că există”, a precizat Rizea. El a mai adăugat că farmaciile de la periferie vor avea mari probleme. „Vom ajunge la situația în care vom avea câteva farmacii în buricul târgului. Cele care nu vor avea vânzare mare automat se vor închide, nu vor rezista. Farmaciile au adaos de 12%, iar dacă nu ai vânzare mare nu poți să reziști”, a precizat președintele Colegiului Farmaciștilor. El a mai adăugat că, până în prezent, farmaciștii nu au primit nicio informare oficială. „Contractele pe care farmaciile le au cu casele de asigurări vor trebui să fie modificate, dar până acum, noi am aflat informațiile doar din mass-media”, a spus Rizea. Ciudat este, că, deși în prezent Colegiul Farmaciștilor se opune măsurii luate de minister, la începutul anului trecut, același colegiu solicita eliminarea plafoanelor din farmacii, pentru a pune capăt nemulțumirilor pacienților și farmaciștilor. Medicii vor fi luați în vizor Conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța (CJAS) spune că măsura este benefică și că nu va genera nicio criză. „Este același sistem după care se lucrează acum la programul de diabet și totul merge bine. Singurul risc pe care va trebui să-l gestionăm noi și Autoritatea de Sănătate Publică este cel al supraprescrierilor, pentru că de la medici pleacă rețeta și trebuie să nu fie tentați să prescrie medicamente scumpe sau în cantități foarte mari”, a declarat dr. Liviu Mocanu, președintele CJAS. Așa se face că, dacă nu vor mai exista plafoane la farmacii, medicii vor fi luați în vizor pentru a nu prescrie medicamente fără rost. CJAS va face controale, începând cu 1 noiembrie, pentru a vedea dacă există concordanță între diagnos-ticul dat de medici și tratamentul prescris. Acolo unde vor fi consta-tate nereguli, inspectorii CJAS vor aplica sancțiuni - de la diminuarea valorii de contract până la rezilierea acestuia. „Știm câte rețete se eliberează lunar, iar valoarea lor nu poate crește spectaculos de mult”, spune Mocanu. Ministrul Sănătății spune că medicii nu ar avea motiv să prescrie mai multe medicamente: „Dacă până acum prescrierile s-au înscris în plafoanele farmaciilor, de ce nu s-ar mai înscrie odată cu desființarea lor?”, a spus Eugen Nicolăescu. 120.000 de rețete, lunar În prezent, în Constanța, în fiecare lună, sunt prescrise aproximativ 120.000 de rețete, iar CJAS a alocat în ultimele luni între 920.000 și 10.400.000 de lei pentru medicamente compensate și gratuite. „Cred că zece milioane de lei vor fi suficiente în fiecare lună”, spune Mocanu. Deconturile către farmacii urmează să fie făcute începând cu luna ianuarie a anului viitor. Rămâne de văzut de unde vor fi alocate fonduri farmaciilor în cazul în care sumele vor depăși cu mult valoarea precizată în contractele care nu au fost deocamdată modificată. „Având în vedere că avem în prezent un contract cu sumă până la sfârșitul anului, una dintre variante ar fi să apară un act adițional la contract care să spună că actuala sumă contractată pentru ultimele trei luni are o valoare orientativă, așa cum este la diabet, și, în funcție de realizări, unele farmacii să mai primească bani, iar altora să li se ia”, a explicat Liviu Mocanu. Vor avea de câștigat farmaciile care își desfășoară activitatea în zone cu adresabilitate mare, în apropierea spitalelor și policlinicilor sau cele din centrul orașului. „Mai multe farmacii vor avea probleme pentru că acum oamenii se vor duce strict în apropiere de locul de unde primesc rețetele”, a precizat Mocanu. Dacă până acum oamenii erau nevoiți să meargă și la unitățile din zonele unde adresabilitatea este mai mică, pentru că acolo mai găseau fonduri, acum pacienții își vor îndrepta atenția doar către anumite farmacii, așa că unitățile mici riscă să dea faliment. În același timp, este posibil ca numărul rețetelor compensate și gratuite să crească, pentru că pacienții vor refuza să mai cumpere medicamentele cu prețul integral, așa cum o făceau până acum, ca să nu mai fie nevoiți să străbată orașul în că-utarea unei farmacii care nu și-a epuizat plafonul.