Piramide subterane misterioase descoperite în Italia. Arheologii sunt uimiţi

Piramide subterane misterioase descoperite în Italia. Arheologii sunt uimiți

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Arheologii americani și italieni au descoperit, în premieră, cel puțin două piramide subterane în orașul italian Orvieto, scrie Realitatea.net, care citează Pravda.ru. Camerele, săpate în rocă vulcanică, au fost găsite sub casele din localitate.Oamenii de știință cred că nou-descoperitele construcții, care au o formă piramidală, mai multe scări și tunele, sunt opera etruscilor - triburile care au populat nord-vestul peninsulei italiene în mileniul I î.e.n. Necunoscut rămâne scopul cavernelor săpate sub pământ.Potrivit arheologilor, piramidele aveau scopuri religioase sau au fost folosite ca morminte. Ambele variante sunt deosebit de interesante pentru istorici, deoarece ar reprezenta o premieră pentru Italia, mai scrie Realitatea.net.Cercetătorii sunt de părere că sub oraș s-ar afla în jur de cinci piramide săpate de etrusci.