Pilar Abel nu este fiica lui Salvador Dali, arată testele ADN

Ştire online publicată Miercuri, 06 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pilar Abel, femeia in varsta de 62 de ani care sustinea ca este fiica lui Salvador Dali, nu are nicio legatura de rudenie cu celebrul pictor, a anuntat miercuri Fundatia Dali, la o luna si jumatate dupa deshumarea ramasitelor artistului, scrie AFP."Testele ADN demonstreaza ca Pilar Abel nu este fiica lui Dali (...) nu exista nicio relatie de rudenie intre ei", a afirmat Fundatia, intr-un comunicat.O ghicitoare de 62 de ani, Pilar Abel, nascuta ca si pictorul, in Figueras, o mica localitate in nordul Cataloniei, a depus in justitie o cerere de recunoastere a paternitatii, la aproape 30 de ani de la moartea lui Salvador Dali.Un judecator insarcinat cu dosarul a ordonat exhumarea dar se pare ca testele i-au infirmat cererea de a fi recunoscuta drept unica mostenitoare a celebrului pictor.