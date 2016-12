Piața Roșie din Moscova va fi închisă pentru prima dată publicului de Revelion

28 Decembrie 2015

În urma atentatelor din ultima perioadă și din cauza riscului crescut de astfel de evenimente, oficialii ruși au hotărât ca Piața Roșie din Moscova să fie închisă de Revelion, conform AFP.Piața Roșie din capitala Rusiei, loc emblematic de petrecere a nopții dintre ani va fi închisă pentru prima dată publicului în acest an, conform informațiilor venite din partea unor oficiali ai primăriei.Piața este cunoscută pentru că mii de ruși și turci se întâlnesc pentru petrecerea Anului Nou. În acest an, lucrurile nu vor mai sta așa, poliția va bloca intrările, a anunțat șeful departamentului pentru securitatea orașului, Alexei Maiorov.La evenimentul organizat cu fast în fiecare an, anul acesta va putea lua parte doar un număr restrâns de oameni care vor fi selectați de autoritățile locale.Piața Roșie face parte dintre cele mai importante și interesante atracții turistice din Rusia, este mărginită de zidurile Kremlinului, reședința oficială a președintelui rus, piața adăpostind și mausoleul lui Lenin."Nu e un secret că Moscova constituie o țintă pentru teroriști", declarat primarul Moscovei, Serghei Sobianin.