Piaţa materialelor de construcţii trăieşte din bugetul populaţiei

Piața materialelor de construcții trăiește din bugetul populației

Piața materialelor de construcții are o ciclicitate anuală. Cererea este mai redusă în anotimpul rece, pentru că și volumul lucrărilor de construcții este diminuat. Față de începutul anilor precedenți, debutul lui 2009 are o fizionomie aparte. Peste factorul sezonier s-a suprapus cel conjunctural: criza economică, cu componenta ei financiară și cea imobiliară. În acest moment, este greu de separat apele și de contabilizat cât din scăderea cererii de materiale se datorează unui factor sau altul. O chestiune de încredere „Criza economică din România ține mai curând de factorul „încredere”, ține de psihologia agenților economici și a consumatorilor. Această atitudine a avut impact asupra pieții valutare, asupra cursului de schimb, asupra vieții bancare. Chiar și în aceste condiții, creditarea clienților noștri (marii distribuitori de materiale de construcții), care au avut o dezvoltare sănătoasă și nu au exagerat, funcționează. Criza de lichidități are soluție: fondurile europene. Dacă guvernul se va concentra pe accesarea lor, vom rezolva această problemă” – afirmă, Niculae Dușu președintele consiliului de administrație al cunoscutei companii constănțene „Celco” SA. De curând, Niculae Dușu a preluat președinția tinerei Asociații Patronale PROBCA. Din noua organizație fac parte primii patru mari producători de BCA din țară, care dețin o cotă de piață de peste 50%. În total, în România, activează 11 fabricanți. Piața se trezește „În privința consumului de materiale de construcții, noi prognozăm cel puțin o stagnare, dar mai probabilă este creșterea ușoară. În acest moment, semnalele din piață sunt încurajatoare. Iar cea mai bună dovadă este faptul că toți producătorii de BCA, dar nu numai, și-au reluat activitatea (după pauza de iarnă dedicată reviziilor de utilaje) și merg în condiții aproximativ normale. Avem semnale de la distribuitorii noștri că piața va merge și anul acesta fără probleme deosebite. Faptul că ei cumpără în continuare BCA este cea mai bună dovadă că există cerere. Pe măsură ce se încălzește vremea și se redeschid tot mai multe șantiere de construcții, consumul de BCA sporește” – spune președintele organizației patronale. Mai tare decât criza Piața construcțiilor este structurată și fiecare dintre componente are propria dinamică, afirmă interlocutorul. Marii dezvoltatori imobiliari au luat o pauză după avântul din anii trecuți. În general, au probleme cu vânzarea apartamentelor. Unii au găsit soluțiile la criza de lichiditate și își continuă activitatea la pas mărunt. Alții încă le caută, dar este cert că nu vor trage obloanele. „Pe segmentul controlat de persoanele fizice, lucrurile stau cu totul altfel. Lucrările la construcțiile începute continuă. La alte proiecte urmează să se pună piatra de temelie. Volumul lucrărilor de reparații rămâne ridicat. Tocmai de aceea, producătorii și distribuitorii s-au repliat, adresându-se consumatorului final, nu dezvoltatorilor de mari proiecte. Nevoia unui acoperiș deasupra capului se dovedește a fi mai puternică decât criza și oamenii găsesc soluții. Populația se bazează mai mult pe economiile sale și are un grad mai mic de îndatorare la bănci. Nu trebuie uitat că economiile populației au crescut în ultimii ani și că mare parte dintre acestea au fost constituite în scop imobiliar. Cel de al treilea segment important îl reprezintă investițiile publice. Este îmbucurător faptul că au fost alocate 10 miliarde de euro, de la bugetul de stat, dar lucrurile trebuie urgentate” - spune Niculae Dușu. Eroare costisitoare Programul național de reabilitare termică a blocurilor va da impuls activității constructorilor, producției de polistiren și de adezivi. În schimb, fabricanții de BCA nu vor avea de câștigat. „Izolarea cu polistiren este utilizată la locuințele vechi. Nu este soluția cea mai bu-nă. Are avantajele și dezavantajele ei, asupra căreia nu voi insista eu – afirmă interlocutorul. Pentru construcțiile noi, rezolvarea este, însă, alta. În România s-a folosit varianta din zid de BCA de 25 cm, plus polistiren. Este o eroare, care duce la un consum superior de manoperă și la costuri suplimentare. Trebuie construite ziduri din BCA cu grosimea de minimum 35 cm, așa cum prevăd normele europene și cum o spun calculele energetice. Se rezolvă astfel toate cerințele pe care trebuie să le îndeplinească zidul unei clădiri moderne, pe care nu le poate satisface în totalitate niciun alt material de construcție cu aceeași grosime. Celelalte materiale au nevoie de grosimi mult mai mari pentru a atinge aceleași performanțe.”