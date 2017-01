Piaţa de capital le-a reamintit investitorilor riscurile la care se expun

Piața de capital le-a reamintit investitorilor riscurile la care se expun

Anul 2008 a început cum nu se putea mai prost pentru unii dintre jucătorii constănțeni la bursă. Practic, un număr însemnat de investitori au acuzat, în aceste zile, pierderi substanțiale din cauza scăderii cotațiilor. „Piața de capital nu garantează câștiguri sigure sau rapide. Trebuie să îți alegi cu atenție portofoliul și este recomandat să colaborezi cu o firmă de brokeraj. Chiar și așa, nu este sigur că vei avea parte de câștiguri imediate. Totul este o loterie! Din păcate, am înțeles asta pe pielea mea, după ce am pierdut un sfert din banii investiți în doar câteva zile. Frustrant este că, până în acel moment, fusesem aproape tot timpul pe plus”, a declarat F.F., un investitor constănțean mai puțin norocos. Nemulțumirea investitorilor este confirmată și de către brokerii constănțeni care, deși admit că situația nu este una tocmai normală, pun această scădere pe seama riscului pe care îl implică jocul pe bursă, aceasta nefiind una dintre cele mai sigure căi de îmbogățire, și pe reducerea semnificativă a volumului de tranzacționare. „Situația nu este normală, dar nici ideea că «o societate este sigură» nu este reală. Orice investiție în acțiuni listate la bursă implică riscuri, și de aceea cotațiile trebuie urmărite permanent, în fiecare zi. În nici un caz nu trebuie să permitem unei acțiuni din portofoliu să scadă sub un nivel acceptat de pierdere, cu alte cuvinte stop-loss. Cu o parte din clienții noștri am ieșit din piață în ultimele zile de tranzacționare din decembrie 2007 și primele zile din ianuarie 2008, evitând astfel scăderi de peste 25% până la acest moment, tocmai pentru că nu aveam ideea preconcepută că acțiuni precum BRD Group Société Generale, ATB Antibiotice și SIF-urile sunt «sigure»”, a declarat, pentru Cuget Liber, Dan Grosu, directorul agenției Constanța a Intercapital Invest. Din nefericire pentru cei care au suferit pierderi până acum, concluzia este una cât se poate de simplă: fie încă nu au învățat până în momentul de față în ce constă de fapt jocul pe bursă și se bazează încă pe instinct sau pe mișcarea maselor, fie au dat dovadă de o lipsă de inspirație acută în momentul în care și-au ales firmele din portofoliu. Pentru ca, pe viitor, astfel de lucruri să nu se mai întâmple sau măcar să se încerce pe cât posibil evitarea lor, brokerii recomandă investitorilor analizarea mai cu atenție a graficelor care corespund fiecărei societăți în parte. „Utilizatorii analizei tehnice, respectiv analiza graficelor prețului și a indicatorilor construiți pe baza prețului și a volumului, folosesc cu succes, în astfel de perioade, strategii de vânzare de tipul «trailing stop» sau «stop loss», înainte ca trendul descendent să se amplifice, conservând astfel capitalul. Ceilalți investitori, sperând că piața își va reveni, rămân cu acțiuni în portofoliu și ajung astfel să înregistreze pierderi semnificative pe măsură ce cotațiile scad. Ca regulă generală, care însă se poate ajusta în funcție de condițiile pieței și genul de acțiune vizată, recomand oricărui investitor să nu permită nici unei acțiuni din portofoliu să scadă cu mai mult de 7% față de prețul de achiziție”, a mai adăugat brokerul. Pentru perioada imediat următoare, cuvântul de ordine este prudența. Brokerii constănțeni atrag atenția asupra faptului că și pe piețele internaționale, mult mai importante decât cea din România, situația este asemănătoare, fapt pentru care recomandă așteptarea stabilizării cotațiilor bursiere și urmărirea volumului zilnic de tranzacționare. „Orice trend crescător din aceste zile, care are loc pe un volum mare de tranzacționare, nu va rezista prea mult”, a încheiat Dan Grosu.