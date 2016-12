Piaţa chiriilor rămâne „crizată” încă un an

Piața chiriilor rămâne „crizată” încă un an

Schimbările în bine încep să se vadă pe piața locală a chiriilor rezidențiale. Cei mai mulți proprietari au înțeles că vor muri de foame dacă insistă să mențină prețurile la nivelul din 2008, așa că prin paginile de anunțuri au început să apară tot mai multe oferte cu 2 în față: 200 euro, 250 euro, etc. „Aș spune că 50% dintre proprietari sunt conștienți de implicațiile crizei. Decât să rămâi cu un apartament gol, mai bine îl închiriezi la un preț mai mic. Am avut recent un astfel de caz: un proprietar a redus chiria la ju-mătate, de la 700 la 350 euro, doar ca să nu rămână casa nelocuită pe timp de iarnă și să se dete-rioreze. a durat până în luna aprilie”, spune Luiza Iordache, agent imobiliar con-stănțean la divizia de închirieri a „Acces Imobiliare”, colaborator al portalului www.topestate.ro. Pentru mulți constănțeni, închi-rierea este o simplă afacere, un job pe care îl prestează de ani de zile. Spre exemplu, în zona Trocadero, circa 80% din apar-tamente sunt închiriate. „Adevărații proprietari știu cum merge o afacere. Nu riscă să ceară prea mult, în special în condițiile actuale. Am avut o tranzacție eșuată, săptămâna trecută, toc-mai din această cauză. Propri-etarul a cerut inițial 600 euro/lună. Apoi, după ce clientul a văzut locația, a plusat la 800 euro/lună. Oamenii au acceptat, doar ca ulterior să li se mai ceară 200 euro, moment în care au renunțat”, spune Luiza Iordache. După cum plastic se exprimă agenții imobiliari constănțeni, piața de profil se mișcă acum în trei viteze: încet, foarte încet și deloc. Totul ține de mentalitatea propri-etarilor, de analiza pe care și-o fac. Însă există semne de redresare, pentru sfârșitul lui 2010. „Am discutat cu partenerii noștri de la bănci, care ne-au spus că au început să se miște banii. Estimez că va mai dura cel mult un an, până când piața reintră pe un făgaș de normalitate”, mai spune agentul imobiliar. Marele avantaj al orașului Constanța este că acoperă o gamă diversificată de cereri. Există și zone rezidențiale, și zone numite generic „bune”, și zone „OK”, dar și zone ieftine. Totul depinde de preferințele chiriașilor. Pentru un muncitor din port, cartierul rezidențial (nota redacției) Tomis Nord nu ar fi cea mai bună alegere. „Există o preferință pentru Tomis Nord și Faleză Nord, datorită apropierii de stațiunea Mamaia, însă nu sunt ocolite nici celelalte zone. Sunt apartamente dispo-nibile pentru cele mai multe clase sociale, de la garsoniere de 80 – 120 euro/lună, la duplexuri pentru segmentul corporate, care se închiriază cu peste 1.000 euro/lună”, explică Luiza Iordache. În ultima vreme au apărut oferte și pentru apartamentele din ansamblurile rezidențiale. Con-strânși de criză, mulți developeri preferă să închiriere aparta-mentele care nu se vând, pentru a acoperi lipsa lichidităților, datoriile la credite sau costul lu-crărilor pe care le realizează. Altă tendință de criză este ne-gocierea avansului. Proprietarii au renunțat la ideile puține și fixe și sunt dispuși să cadă la învoială cu chiriașii. „Totuși, nu s-a renunțat complet la avans. Este o măsură de precauție, mai ales în această perioadă”, spun agenții imobiliari. În prezent, tendința pe piața chiriilor este una de ieftinire, deși leul anemic nu ajută foarte mult. Deși valoarea în euro scade, cea în lei se menține la același cote ca în 2008. „Anul trecut am avut parte de o noutate: chiriile au crescut în vară, contrar tuturor așteptărilor. În acest an ne așteptăm la scăderi, în timpul sezonului estival”, consideră Luiza Iordache. Medie chirii 2009 Garsoniere Zone „rele”: 80 – 120 Euro/lună Zone bune: 150 – 250 Euro/lună 2 Camere 200 – 350 euro/lună 3/4 Camere 300 – 500/600 euro/lună Duplexuri 500 – 1.000 euro(+)/lună