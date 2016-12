Petre Stancă, nici în căruţă, nici în teleguţă

Petre Stancă, nici în căruță, nici în teleguță

Viitorul politic al lui Petre Stancă este dacă nu nehotărât, cel puțin enigmatic. Fostul secretar executiv al PSD Constanța se dă încă membru de partid, chiar dacă organizația județeană i-a dat papucii cu câteva luni în urmă, îl susține pe democrat - liberalul Ion Popescu în cursa electorală pentru șefia Consiliului Județean Constanța, pe motiv că este avocatul familiei, își exprimă încrederea și în liberalul George Dragomir, dar nu se dă nici el înapoi dacă PSD l-ar desemna în locul actualului lider al CJC pentru aceeași competiție. Mai mult, potrivit propriilor declarații, Stancă a primit și o ofertă de familie pentru viitor prin care i se solicită să se ocupe mai mult de afaceri, după cum, ieri, „prietenul” Cristian Diaconescu i-a sugerat fostului lider social-democrat constănțean să facă parte din echipa care va candida la Primăria Generală a Bucureștiului. Prejudicii… Câștigarea procesului intentat Consiliului Județean Constanța, în urma căruia și-a redobândit calitatea de consilier județean, implicit funcția de vicepreședinte al CJC, l-a făcut pe Stancă să convoace ieri o con-ferință de presă în cadrul căreia, susținea el, la început, ar fi trebuit să lămurească anumite aspecte care îl priveau direct pe el, dar și referitoare la activitatea CJC. Astfel că fostul secretar executiv al PSD Constanța a reluat seria de critici la adresa actualei conduceri a Consiliului Județean, făcând referire aici la alocarea inechitabilă a fondurilor către administrațiile locale, întreruperea lucrărilor la Pavilionul Expozițional, dosarul RAJA - ISPA, desemnarea „secretarei de la ușă” să se ocupe de proiecte europene, alocarea pe principii subiective a unor sume excesiv de mari pentru cluburile sportive constănțene (handbal, volei, rugby), reorganizarea teatrelor, de toate aceste rele recunoscând că se face răspunzător inclusiv el. Stancă nu a ratat ocazia de a aduce în discuție și povestea „adormirea în intersecție”, evaluând-o ca un prejudiciu foarte mare pentru imaginea consiliului și făcând referire subtil și la întâmplări similare care au avut loc la întâlnirile cu primarii, dând ca exemplu numai Canlia și Topalu. Nestatutar, influențat, forțat Stancă a reiterat și cu această ocazie ideea că excluderea sa din partid a fost nestatutară, menționând chiar că el ar fi de acord să candideze pentru șefia CJC, la alegerile din iunie 2008, din partea PSD. Mai mult, Stancă susține că Mazăre a luat decizia de a-l exclude din partid „influențat și puțin forțat de Constantinescu”. Membru de partid renegat de organizația județeană, Stancă se vede chiar posibil candidat pe listele social-democraților pentru Consiliul General al Municipiului București, sugestia venind, potrivit lui Stancă, din partea candidatului PSD la Primăria Generală a Capitalei, „prietenul” Cristian Diaconescu. „Miza a fost să mă scoată din cursă”, a conchis Stancă, el susținând totodată că actualul șef al CJC ar trebui să aibă demnitatea de a nu mai candida. „Avem din ce alege”, a mai adăugat Stancă atunci când a venit vorba despre candidații la șefia consiliului județean, într-un discurs pe cât de diplomatic pe atât de neconvingător menționând aici numele pedelistului Ion Popescu și pe cel al liberalului George Dragomir. A fi sau a nu fi vicepreședinte CJC Așadar, instanța i-a redat lui Stancă și calitatea de consilier județean, dar și funcția de vicepreședinte al CJC. Cu procesul câștigat, el a marcat însă doar o victorie fără glorie. Întrebat dacă are de gând să se întoarcă la conducerea CJC, Stancă a răspuns: „În conjunctura actuală nu îmi face nicio plăcere să lucrez cu Constantinescu și acoliții lui”, revenind însă, la numai câteva minute, cu mențiunea că dacă sentința nu va fi pusă în aplicare are posibilitatea să facă plângere penală actualei conduceri pentru „abuz în serviciu”. Nehotărât, evaziv sau pur și simplu enigmatic, cam așa s-a manifestat, ieri, Petre Stancă. Nu a dat un răspuns clar nici la întrebarea dacă are de gând să se retragă din politică, după cum a lăsat loc de interpretări și în ceea ce privește orientarea sa politică actuală, preferând, în continuare, să adopte aceeași atitudine, specifică lui dintotdeauna: să spună ce și când vrea el, să arunce buzduganul, iar castanele să fie scoase din foc cu mâna… presei.