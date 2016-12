Petiţie împotriva instalării unei tabere de romi într-un cartier select din Paris

1

articol mincinos

Nu stiu cine este stupidul care semneaza acest articol mincinos?Primarul Parisului nu este Mazare ca sa-si bata joc de orasul lui.Dumneata nu sti ce inseamna arondismentul 16 si cred ca neam de neamul tau nu a facut un pas prin acest loc,altfel nu ai fi scris o astfel de aberatie.Este adevarat ca exista o campanie f sustinuta impotriva tiganilor care cersesc in Paris ,iar taberele lor niciodata legale se afla in afara Parisului in suburbiile cele mai sarace si sunt sistematic distruse de prefecturile respective.Este revoltator ca un zis jurnalist(a) sa induca in eroare cititorii cu zvonuri de 2 lei.Eu Locuind in acesta zona am sa transmit articolul primarului Parisului cat si al ar 16. PS.Exact invers,campania actuala si legile ca se voteaza sunt pt repatrierea tuturor tiganilor(nu romi cum le spui)din toate tarile balcanice.