Peste 800 de participanţi şi-au luat la revedere de la a XI-a ediţie a Festivalului de la Yalova

Peste 800 de participanți și-au luat la revedere de la a XI-a ediție a Festivalului de la Yalova

Gong final la cel mai mare festival al lumii turcice organizat pentru al unsprezecelea an consecutiv de YAFEM (Centrul de Cultivare și Promovare a Folclorului Turcesc de la Yalova - Turcia). Grație perseverenței organizatorilor care au pus bazele acestei ample manifestări în urmă cu 11 ani, Yalova și-a căpătat statutul de capitală a lumii turcice. Totul a început în 1998, cu un festival modest, la care au participat câteva ansambluri, pentru ca, în timp, organizatorii să inițieze o serie de alte manifestări: seminarii, simpozioane, expoziții. Toate, cu scopul de a promova cultura popoarelor din marea familie a lumii turcice și de a contribui la păstrarea identității lor. De altfel, YAFEM are ca obiect de activitate și cercetarea în domeniu, printre membrii organizației regăsindu-se și cercetători care studiază evoluția popoarelor turcice din întreaga lume. Cecenii, ciprioții și kosovarii - profesioniști Vineri seara, pe scena Amfiteatrului din orașul de la malul Mării Marmara au urcat reprezentanții celor 31 de grupuri, din 27 de state, participante la ediția de anul acesta a Festivalului de la Yalova. Organizatori și participanți deopotrivă și-au luat la revedere în cadrul unui spectacol de gală care a durat mai bine de patru ore. Focurile de artificii au marcat finalul a zece zile de maraton cultural, președintele YAFEM, Özer Koyuncu, mulțumind, cu această ocazie, tuturor participanților și subliniind importanța promovării valorilor culturale. El a lansat încă de pe acum provocarea pentru o nouă confruntare artistică, anul viitor. „Ediția de anul acesta a festivalului a fost cea mai bună. Ne-am bucurat de prezența unor ansambluri foarte bune, a unui număr mare de reprezentanți ai presei din țară și de peste hotare, am derulat o serie de manifestări artistice și științifice, deci putem spune că munca noastră de 11 ani a fost încununată de un real succes la această ediție a festivalului. Ne bucură foarte mult că ne-ați fost alături și de această dată, binecunoscut fiind, de altfel, faptul că noi avem colaborări foarte strânse cu România, iar țara dumneavoastră fiind recunoscută ca un model de conviețuire interetnică în întreaga lume”, a declarat pentru Cuget liber, Özer Koyuncu. Anul acesta, pe scenele Festivalului de la Yalova au evoluat ansambluri din Crimeea, Cecenia, Cipru de Nord, Iacuția, Osetia de Sud și de Nord, Kosovo, Bosnia, Ciuvașia, Tuva, Tataristan, Karaciai, Bulgaria, Balkaria, România și, bineînțeles, Turcia. De departe, s-au remarcat dansa-torii din Cecenia, Cipru de Nord și Kosovo. Ansambluri profesioniste, reprezentantele celor trei țări au ridicat publicul în picioare ori de câte ori au ieșit pe scenă.