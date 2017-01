Peste 800 de familii din localităţile Năvodari şi Mihail Kogălniceanu riscă să rămână fără apă potabilă

Peste 800 de familii din localitățile Năvodari și Mihail Kogălniceanu riscă să rămână fără apă potabilă

Pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici, SC RAJA SA somează rău-platnicii să-și plătească datoriile pe care le au către regie. În caz contrar, ei vor fi debranșați de la rețeaua de apă rece. În atenția regiei de apă sunt 27 Asociații de Proprietari din localitățile Năvodari și Mihail Kogălniceanu și patru agenți economici. Pe lista neagră a SC RAJA SA se află, în săptămâna în curs, nu mai puțin de 27 asociații de proprietari care nu și-au achitat facturile la apă rece, cele mai multe din localitatea Năvodari, dar și din Mihail Kogălniceanu, după cum ne-a spus Ion Chivăran, ofițer media. Cele mai vechi datorii către regia locală de apă le are Asociația de Proprietari nr. 4 din localitatea Mihail Kogălniceanu, de pe strada Tudor Vladimirescu, care are de plată peste 45.000 lei. Asociația nu a mai achitat factura la apă rece din luna mai 2008. Dacă până pe data de 5 martie nu-și vor plăti datoriile, următoarele asociații de proprietari vor fi debranșate: Asociațiile de Proprietari nr. 1, 2, 3 și 4 din localitatea Mihail Kogălniceanu și Asociațiile de Proprietari FC Unu, D. Tașaul, E Tașaul, G. Tașaul, T3 scările A și B, Proprietarul 02, AP P9, P7-P10, P8, P4, 28 Est Speranța, 5 Sud C, A9 Peco, 05, 14 Sud, 4 Sud, RA4, Culturii C1, 12 Sud, C3A, C3B din Năvodari. „Fiecare asociație are minimum 30 de familii, însă, de regulă, imediat după ce se trezesc somați, plătesc. În general nu ajungem la debranșarea efectivă. În cazul în care nu au bani, vin și își eșalonează datoriile”, ne-a spus Ion Chivăran. Primarul localității Năvodari, Nicolae Matei, a explicat de ce s-a ajuns la această situație: „80% dintre președinții de asociație fură din banii oamenilor. Prin contractele individuale încheiate cu RAJA, președinții nu vor mai pune mâna pe bani”. Suma totală pe care RAJA o are de recuperat de la Asociațiile de Proprietari mai sus menționate este de 164.481 lei. Pe lângă Asociațiile de Proprietari au fost somate și patru firme: SC Izel SRL din localitatea Lumina, SC Darcami Company SRL și SC Cossim Invest SRL din Mamaia Sat, SC One-Impex SRL din Năvodari Mamaia Sat, care au datorii către regia de apă potabilă în valoare totală de 1.252 lei.