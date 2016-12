Peste 75 milioane euro pentru turismul românesc

Ovidiu Silaghi, ministrul IMM-urilor, le-a prezentat întreprinzătorilor constănțeni din turism sursele de finanțare disponibile în perioada 2007 – 2013, în cadrul unei întâlniri desfășurate ieri, la hotelul „Perla” din stațiunea Mamaia. Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța, în ziua în care sezonul estival pe litoralul românesc a debutat în mod oficial. „Majoritatea banilor care vin pe programele speciale pentru turism sunt destinați autorităților publice locale. Însă, cum circa 95% dintre operatorii din turism sunt IMM-uri, există o multitudine de surse de finanțare, prin programele operaționale regionale și sectoriale ale Uniunii Europene”, a spus Ovidiu Silaghi. Prima opțiune este accesarea de alocații financiare nerambursabile în cadrul axei prioritare nr. 1 a Programului Operațional Sectorial (POS 2007 - 2013). Finanțările de până la 250.000 euro se acordă în continuu. Pentru cele cuprinse între 250.000 și 1.500.000 euro, depunerea dosarelor se face doar în intervale de trei luni. „În acest caz, întreprinzătorii trebuie să aibă pregătite din timp toate actele și să fi colaborat cu un consultant, pentru a fi siguri că proiectul lor nu are nicio hibă. Chiar dacă fondurile totale se epuizează, putem trage bani în avans”, a mai spus ministrul Ovidiu Silaghi. Bani pentru turism mai pot fi accesați și prin programele derulate de diferitele ministere ale țării. Există un buget de 6 miliarde euro, administrat de Ministerul Muncii, și unul de 10 miliarde euro, administrat de Ministerul Agriculturii. În ultimul caz, se acordă finanțări pentru turismul rural, cu o cofinanțare europeană de chiar 100%. „Idei bune sunt multe. Important este însă că beneficiarii să respecte până la virgulă proiectele. După finalizare, inspectorii Comisiei Europene verifică totul și de-abia după 60 de zile se primesc banii. Nu sunt decât niște funcționari cu un tabel, pe care bifează ce s-a făcut și ce nu s-a făcut. Spre exemplu, un întreprinzător din Italia nu a primit banii pentru că uitase să pună plăcuța pe care scrie «Obiectiv realizat cu fonduri europene»”, a avertizat Silgahi. Și Programul Operațional Regional „Regio” are o axă specială (nr. 5) dedicată dezvoltării durabile și promovării turismului. Subaxa 5.1 a fost lansată pe 14 martie și are un buget de 31,19 milioane euro, pentru perioada 2007 – 2013, bani care pot fi accesați pentru restaurarea monumentelor istorice, din patrimoniul național sau al UNESCO. Finanțările acordate pornesc de la 500.000 euro, bugetul pentru acest an fiind de 6,14 milioane euro. Depunerea proiectelor se face în continuu. Subaxa 5.2 a Regio este dedicată refacerii și modernizării infrastruc-turii turistice, din mediul urban și mediul rural (doar dacă proiectele depășesc 1,5 milioane euro). Ghidurile pentru această măsură se lansează în cursul lunii aprilie, bugetul total fiind de aproximativ 44 milioane euro (8,62 milioane euro în 2008). Banii pot fi utilizați pentru realizarea de obiective turistice (terenuri de golf, porturi nautice, etc) sau pentru extinderea facilităților deja existente. Alocațiile financiare sunt cuprinse între 200.000 și 5.000.000 euro iar cofinanțarea europeană variază în funcție de cei care accesează fondurile (50% pentru administrații locale, 40% pentru firme mijlocii și 30% pentru firme mici).