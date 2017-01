Peste 50% dintre sindicaliştii de la „Daewoo – Mangalia” au votat pentru greva de avertisment

Peste 50% dintre sindicaliștii de la „Daewoo – Mangalia” au votat pentru greva de avertisment

Negocierea noului contract colectiv de muncă al companiei „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” a început pe data de 15 februarie. Au urmat trei luni de discuții sterile. Sindicatul „Navalistul” și administrația n-au reușit să ajungă la o soluție de compromis. În divergență sunt trei probleme majore. Sindicatul a solicitat majorarea salariilor cu 500 de lei, începând cu 1 mai 2009. În schimb, administrația oferă următoarea creștere: 40 de lei, din luna mai 2009; o a doua etapă de majorare, din luna octombrie 2009, cu un procent egal cu inflația perioadei iulie - septembrie 2009; o a treia etapă de majorare, începând cu luna ianuarie 2009, cu un procent egal cu inflația din octombrie - decembrie 2009; promovarea în grilă începând din noiembrie 2009; egalizarea diferențelor pe grila de salarizare. În al doilea rând, este în dispută dreptul sindicatului de a fi consultat la acordarea bonusurilor și premiilor. Nu există consens nici în chestiunea ordinii operării concedierilor colective, în cazul unei restructurări a activității. Sindicatul solicită ca lucrătorii străini să fie așezați în capul listei. Astfel stând lucrurile, s-a ajuns la declanșarea conflictului de muncă, pe care acțiunea de conciliere nu a reușit să-l stingă. Ca urmare, sindicatul a trecut la următorul pas: strângerea semnăturilor pentru greva de avertisment. Până vineri, dintre cei 2.200 de membri de sindicat, un număr de 1.200 de persoane (deci mai mult de 50%) se pronunțaseră în favoarea acesteia, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, liderul Marin Florian. Rezultatul final al acțiunii de consultare a membrilor de sindicat va fi cunoscut luni, 11 mai, când vor fi centralizate toate tabelele cu semnături. Greva de avertisment a fost programată deja, pentru data de 15 mai, între orele 8 și 10, a precizat Marin Florian. Apoi, vor fi strânse semnăturile pentru greva generală. „Nimeni nu dorește escaladarea conflictului de muncă. Toți muncitorii cu care am discutat înțeleg ce înseamnă criza economică, dar consideră că oferta administrației este mult prea mică. Suntem gata să renunțăm la acțiunile greviste, dacă vom ajunge la o soluție de compromis” – a declarat liderul de sindicat. Partenerul social acuză conducerea societății de lipsă de transparență. „Deși au trecut mai bine de patru luni de la începutul anului și aproape trei luni de la debutul negocierilor, nici până astăzi nu am primit informațiile solicitate: programul de producție pe 2009, bugetul de venituri și cheltuieli pe acest an, fondul de salarii proiectat” – a afirmat Marin Florian.