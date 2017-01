Peste 330 de morţi în Peru în urma cutremurului

Peste 330 de morți în Peru în urma cutremurului

Ştire online publicată Vineri, 17 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,9 grade s-a produs miercuri seara în Peru, iar autoritățile au anunțat deja joi dimineață că mai mult de 330 de oameni și-au pierdut viața sub ruinele caselor și ale unei biserici prăbușite, relatează Reuters. Ministerul Sănătății a anunțat inițial că doar câteva persoane au murit, dar agenția pentru protecție civilă a informat ulterior că există 337 de morți și 827 de răniți. Provincia Ica, situată la sud de Lima, pe coasta Pacificului, a fost cel mai grav afectată de seism. Principalul turn al bisericii din orașul Ica a căzut și cel puțin patru oameni au fost prinși sub dărâmături. Echipele de salvare se străduiesc să înainteze spre sud, către Ica, în condițiile în care porțiuni din Autostrada Panamericană, o importantă axă rutieră de-a lungul coastei, au devenit impracticabile, iar hoții îi atacă pe călătorii rămași izolați, au informat posturile de radio. "Eram cu copiii mei când a început mișcarea seismică și apoi pereții s-au prăbușit. Casa mea este distrusă", a declarat Milagros Meneses, în vârstă de 35 de ani, localnică din orașul Canete, aflat la sud de capitala Lima. "Spitalul mi-a dat un cort, să aibă copiii unde să doarmă", a adăugat ea.