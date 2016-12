Peste 3000 de elevi, exmatriculați pentru comportament sexual!

Ştire online publicată Marţi, 02 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 3.000 de copii - inclusiv sute cu vârsta sub 11 ani - sunt exmatriculați în fiecare an în Marea Britanie pentru comportament sexual, scrie marți cotidianul The Independent.Cifrele, obținute de Daily Mail, au fost publicate la o zi după ce o mamă a povestit pentru The Independent că fiul ei de 11 ani i-a spus că și-a încheiat copilăria după ce a fost presat de colegi de școală să se uite la un film porno online pe care nu ar putea să-l uite, scrie Agerpres