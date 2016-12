Peste 300 de hectare vor fi împădurite anul acesta

Ştire online publicată Miercuri, 17 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Circa 300 de hectare de teren vor fi împădurite în acest an, potrivit Mișcării națională de împădurire 'Plantăm fapte bune în România!', inițiată de Asociația EcoAssist, aceeași care anul trecut a finalizat campania de curățenie națională Let's Do It, Romania!.Până în prezent au fost realizate plantări pilot în 4 județe (Argeș, Ialomița, Mehedinți și Timiș) cu implicarea a 1.230 voluntari, 5 ONG-uri de mediu, 3 Instituții ale Prefectului, 3 Inspectorate Școlare Județene, 2 Inspectorate Județene de Jandarmi, 4 Direcții Silvice, 7 administrații publice locale, respectiv 6 companii private, relatează Agerpres. Pentru a îmbunătăți calitatea aerului pe care îl respiră copiii din România, care sunt expuși la un aer de până la două ori mai poluat decât limita maximă admisă de normele din domeniu. mișcarea 'Plantăm fapte bune în România!' anunță acțiuni de împădurire în 22 octombrie, 29 octombrie, 5 noiembrie si 12 noiembrie. În această toamnă organizatorii 'Plantăm fapte bune' vor porni împăduriri în 6 județe (Mureș, Satu Mare, Timiș, Argeș, Ialomița și Vaslui). Apoi, din primăvara anului viitor, mișcarea va fi extinsă și în celelalte județe. Studii recente efectuate de Organizația Mondială a Sănătății au evidențiat că poluarea atmosferică are un impact negativ asupra mortalității infantile datorate infecțiilor respiratorii. În plus, expunerea la poluanții atmosferici crește incidența infecțiilor respiratorii și agravează astmul la copil. Un studiu efectuat de Centrul pentru politici durabile 'Ecopolis' arată că în România, în 2009, 633 de copii sub un an au murit din cauza unor boli ale sistemului respirator, în perioada 2004-2009 numărul de decese ajungând la 4.863.