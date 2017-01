Peste 3.000 de morţi în urma epidemiei de holeră din Zimbabwe

Peste 3.000 de morți în urma epidemiei de holeră din Zimbabwe

Joi, 29 Ianuarie 2009.

Epidemia de holeră care se înregistrează din august în Zimbabwe s-a soldat deja cu 3.028 morți și în continuare este scăpată de sub control, a anunțat ieri Organizația Mondială a Sănătății, relatează AFP. 57.702 de persoane au fost contaminate, potrivit OMS. Un bilanț precedent indica 2.971 morți și 56.123 bolnavi. Agențiile ONU, mobilizate de mai multe luni, continuă să sublinieze că boala „în continuare este scăpată de sub control” în această țară devastată de o criză economică și politică. „Holera nu este sub control și acest lucru nu se va schimba în viitorul apropiat. De acum ne apropiem de cele mai grave scenarii, cu 60.000 de bolnavi”, a comentat marți purtătorul de cuvânt al OMS, Fadela Chaib.