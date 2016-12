Peste 25.000 de persoane din 73 de ţări, infectate cu gripă porcină

Peste 25.000 de persoane din 73 de țări, infectate cu gripă porcină

Ştire online publicată Marţi, 09 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Virusul A (H1N1) al gripei porcine a infectat 25.288 de persoane din 73 de țări și a provocat moartea a 139 dintre ei, potrivit celui mai recent bilanț dat publicității ieri de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), transmite AFP. Față de precedentul bilanț de vineri, au fost înregistrate 3.348 de noi cazuri de infectare cu virusul gripei porcine și 14 decese în plus. Majoritatea dintre acestea au fost confirmate în Statele Unite, mai precis 2.163 de contaminări și zece decese. De asemenea în Mexic au fost înregistrate 154 de noi cazuri și trei decese, în Australia 175 de noi cazuri, în Canada încă 320 de cazuri, în Marea Britanie 129 de cazuri în plus, în Argentina 55 și în Chile 42. În plus, în Republica Dominicană a fost înregistrat primul deces, unul dintre cei 44 de pacienți care fuseseră diagnosticați cu gripă porcină. 16 pacienți din Taiwan sunt luați în calcul în numărul total al cazurilor, dar insula, care are doar statut de observator în OMS, nu apare în lista organizației, care astfel ar număra 74 de țări. Patru noi state au intrat pe această listă, mai precis insulele Cayman (un caz), Republica Dominicană (un caz), Trinidad și Tobago (două cazuri) și Emiratele Arabe Unite (un caz).