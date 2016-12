Peste 2.000 de constănţeni s-au bătut pentru o slujbă la Bursa locurilor de muncă de vineri

Criza forței de muncă își spune cuvântul

Peste 2.000 de constănțeni s-au bătut pentru o slujbă la Bursa locurilor de muncă de vineri

Peste 2.000 de persoane s-au adunat, încă de la primele ore, vineri, la Bursa generală a locurilor de muncă, unde angajatorii au oferit 1.133 de slujbe, cele mai multe în domeniul turistic. Afectați de criza economică, rămași fără slujbe și aflați în imposibilitatea de a se angaja la 40-50 de ani, mulți au așteptat nerăbdători ofertele de muncă. Nu mai au pretenții la salarii mari, la condiții deosebite de muncă sau bonuri de masă, vor o slujbă decentă și atât. Oferta locurilor de muncă a fost de peste 1.100 de posturi la Constan-ța, însă evenimentul a mai avut loc și la Mangalia și Medgidia, unde au fost, în total, 1.000 de job-uri. Navigatorii înlocuiesc salariul de mii de dolari cu șomajul Încă de la primele ore, oamenii s-au adunat în fața Palatului Copiilor din Constanța, în speranța că vor intra primii la interviu. Mulți dintre ei sunt șomeri, au rate la bănci, o familii de hrănit, sunt trecuți de 40 de ani. Vor un loc de muncă stabil, însă se mulțumesc și cu o slujbă de sezon, decât deloc. „Am fost navigator, însă este greu să pleci în voiaj acum. Sper să găsesc măcar un post de șofer, ceva, să iau în jur de 1.000 lei salariul”, ne spune Ștefan Bâr-zale, de 55 de ani, care a fost mecanic șef și a câștigat bine la viața lui. Persoana care-l însoțește, Emil Leven, de 54 de ani, este și el în căutarea unui loc de muncă: „Am fost navigator, însă am renunțat să mai plec, apoi m-am angajat în port. Am apucat să lucrez doi ani, însă, fiind criză, au fost făcute disponibilizări și acum sunt șomer, cu un venit de 500 de lei pe lună”. Absolvenții de facultate, ospătari Pentru că erau foarte mulți care așteptau să vadă oferta locurilor de muncă (n.r. peste 2.000 de persoane în prima oră de la deschidere), cei care apucau să intre pentru a vedea posturile vacante analizau cu atenție listele, completau CV-uri și dădeau interviuri la mai multe standuri în speranța angajării. Pe Elena Nicula am întâlnit-o la avizierul cu oferta de locuri de muncă, căutându-și un job permanent și pe domeniul pe care a terminat facultatea. „N-am găsit nimic. Am terminat Facul-tatea de Finanțe-Bănci, anul trecut, dar mi-a fost greu să mă angajez. Toți cer experiență de un an, doi. Acum, mă mulțu-mesc cu un salariu de 800-900 lei, numai să-mi găsesc ceva, trebuie să încep de undeva”, ne spune proaspăta absolventă. Ca ea mai sunt sute, fără speranță, fără cerințe prea mari de la angajatori. „Nu-mi rămâne decât să mă angajez ospătar, în loc să aștept bani de la mama și de la tata. Locuri de muncă pentru cei cu studii superioare sunt, însă cer experiență”, ne spune un absolvent de Litere. Salarii mici, cerințe mici De partea cealaltă, și anga-jatorii au lăsat de la ei: nu au cerințe atât de mari, însă nici nu oferă salarii decente. Spre exemplu, Aviva Asigurări de Viață oferă 20 de posturi de agent asigurare, oferind doar contract de colaborare persoanelor doritoare, care trebuie să aibă diplomă de bacalaureat. Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța a scos la concurs peste 50 de slujbe: de moașe, asistent medical, asistent farmacist, infirmier, îngrijitor, brancardier, gipsar sau spălător lenjerie. „Am dori să întreținem sistemul tânăr, însă nu există limită de vârstă. Concursul de astăzi (n.r. vineri) este ultimul pe anul acesta. Dacă nu se ocupă posturile, rămânem fără personal în domeniul res-pectiv. Doar să dea ministrul vreun ordin. Dorim oameni cu suflet, care să știe să aline durerea”, ne-a spus Onica Laurenția, șef serviciu resurse umane în cadrul SCJU Con-stanța, participantă la bursă, care ne-a spus că cel mai mic salariu este de 635 lei și cel mai mare de 1.400 de lei, primit de asistenții medicali. Șomerii, salvați de sezonul estival Slujbele de sezon, din turism, se pare că vor rezolva, pentru câteva luni, criza locurilor de muncă, oferta fiind bogată. Ma-maia Resort Hotels a scos la concurs 16 posturi de ajutor de ospătar, de barman 4, de bucătar 2, de ospătar 16, de recepționer 2. „Dorim să aibă calificare, un aspect plăcut și, dacă suntem mulțumiți de ei, îi păstrăm permanent. Salariul pornește de la 900 lei și, în plus, cei pe care îi angajăm au masa asigurată și transportul gratuit”, a spus Marioara Manole, inspector personal în cadrul Mamaia Resort Hotels. Întrebată dacă au fost afectați de criza economică, Marioara Manole ne-a spus că turismul pe litoral a fost salvat de faptul că începutul crizei a coincis cu finalizarea sezonului estival. Ea a mai spus că litoralul va rezolva, la Constanța, problema șoma-jului. Potrivit informațiilor furnizate de Emilia Murineanu, directorul executiv al AJOFM Constanța, la Bursa locurilor de muncă de vineri, din cele 1.133 de posturi vacante la Constanța, 314 per-soane au fost încadrate pe loc și 465 au fost selectate în vederea angajării. La Mangalia au fost 6 persoane angajate pe loc și 200 selectate în vederea angajării, în ciuda celor aproape 800 de locuri de muncă dis-ponibile. Deși au fost mult mai puține locuri de muncă dis-ponibile, la Medgidia au fost 33 de persoane încadrate pe loc și 179 selectate în vederea anga-jării.