Peste 170 de români au fost întorşi de la vamă, vineri, de autorităţile moldovene

Peste 170 de români au fost întorși de la vamă, vineri, de autoritățile moldovene

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Direcției Poliției de Frontieră Iași au declarat, vineri, pentru NewsIn, că 172 de români au fost întorși de vameșii moldoveni în România, în ultimele 34 de ore, transmite corespon-dentul NewsIn. „Astfel de probleme nu au mai fost de duminică, când un grup de 50 de tineri a fost oprit. Noi am informat autoritățile competente asupra acestor situații. Din cei 172 de români, doar 11 au vrut să depună declarații la polițiștii de frontieră”, a declarat purtătorul de cuvânt al DPF Iași, Vasilica Tătaru. Aceasta a adăugat că ultimul grup care nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova este format din 25 de tineri, de la o organizație non-guvernamentală, care ar fi trebuit să participe la un eveni-ment în Chișinău. Tinerii au fost opriți în vama Leușeni. Potrivit acesteia, problemele au început odată cu înapoierea delegației oficiale formată din reprezentanți ai consiliilor județene din Iași și Vaslui, în cursul dimineții de joi. „Ne-au spus să ne întoarcem de unde am venit, pentru că în Republica Moldova nu vom intra, pentru că suntem autorități”, declara, joi, preșe-dintele CJ Vaslui, Vasile Miha-lachi, în timp ce șeful CJ Iași, Constantin Simirad, anunța că va sesiza Ministerul Afacerilor Externe, el considerând că oficialii români au fost în mod evident „obstrucționați”. Ministrul Diaconescu cere explicații Ministrul de Externe al Româ-niei, Cristian Diaconescu, a cerut, vineri, explicații MAE din Repu-blica Moldova, privind motivele pentru care cetățenii români sunt opriți și întorși din drum la granița dintre cele două state, transmite corespondentul NewsIn. Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat, vineri, la Arad, că notele verbale trimise autorităților de la Chișinău reprezintă „un semnal foarte serios”. „Am cerut lămuriri de la Minis-terul de Externe al Republicii Moldova privind motivele pentru care sunt opriți cetățeni români la granița între România și Moldova. Ne-am exprimat preocuparea privind modul în care sunt tratați acești cetățeni. Ar fi bine ca în condițiile în care există informații în legătură cu anumite preocupări ale colegilor de la Chișinău să ne fie transmise. Deocamdată, nu s-a pus problema, nu vom intra în dispută publică“, a declarat Cristian Diaconescu. În plus, ministrul român a mai afirmat că relațiile dintre România și Moldova trebuie să rămână normale.