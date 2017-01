Peste 17.000 de constănţeni, diagnosticaţi cu cancer

Peste 17.000 de constănțeni, diagnosticați cu cancer

Din ce în ce mai multe cazuri de cancer apar, pe zi ce trece, peste tot în lume. Specialiștii se tem că nu mai pot ține boala sub control. Și la Constanța numărul de persoane diagnosticate cu cancer crește de la un an la altul. Potrivit dr. Tanța Culețu, directorul executiv medical adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, în județul nostru, se află în evidențele medicilor 17.160 de bolnavi de cancer, dintre care 12.037 în mediul urban. Numai în primele șase luni ale acestui an peste o mie de constănțeni au aflat că au cancer. În fiecare zi, miliarde de celule mor și se înmulțesc zilnic în organismul nostru. Când un grup de celule anormale crește în mod necontrolat, invadează și distruge țesuturile înconjurătoare, avem de-a face cu cancerul. Crește numărul de cancere depistate în stadii curabile Cele mai frecvente tipuri de cancer sunt cancerul bronhopul-monar, cancerul de sân, de stomac, de col uterin, prostată și piele. Numai în primul semestru al acestui an au fost luate în evidență 1.125 de noi cazuri de cancer. Din fericire, a crescut și numărul de cazuri depistate în stadii în care pot fi vindecate, după cum a declarat dr. Tanța Culețu. Asta înseamnă că din ce în ce mai mulți constănțeni încep să meargă la medic pentru investigații de rutină. Medicii oncologi spun că există câteva simptome care fac o persoană să-și pună semne de întrebare și să meargă la medic pentru a-și face investigații. Din păcate, când aceste simptome apar, cancerul este deja într-o fază avansată. Primele simptome care pot să indice un cancer bronho-pulmonar sunt tusea, respirația îngreunată la eforturi mici, hemoptizia (eliminarea de sânge prin tuse), febra. În cazul cancerului de col uterin, primele semne care determină pacienta să se prezinte la medic sunt secrețiile vaginale, precum și pierderile de sânge. Cancerul mamar poate să fie depistat de pacientă printr-o autoexaminare a sânilor. În ceea ce privește cancerul tubului digestiv, dacă este un cancer localizat în partea inferioară a organismului, primele semne sunt crampele, sângerările rectale și ocluzia intestinală. Pentru depistarea cancerului bronho-pulmonar, se face cel puțin o radiografie simplă, pentru cancerul mamar este necesar examenul clinic cu ecografie și mamografie, iar pentru cancerul de col uterin există examenul citovaginal Babeș-Papanicolau. Investigațiile pot fi făcute gratuit, dacă pacientul beneficiază de trimitere din partea medicului de familie. În ceea ce privește modalitățile de tratament, cea mai eficientă atitudine terapeutică în cancer este chirurgia. În urma operației, există șansa ca pacientul să fie vindecat. Alte modalități de tratare sunt chimioterapia, radioterapia și imunoterapia. Tratamentul este personalizat, în funcție de fiecare pacient și de stadiul în care se află boala. Centrul de îngrijiri paliative din Constanța are doar 15 paturi Dacă luăm în calcul cazurile nou apărute, statisticile sunt îngrijorătoare. În primele șase luni ale acestui an peste o mie de constănțeni au aflat că au cancer. 169 de persoane au fost diagnosticate cu cancer bronhopulmonar, dintre care 41 în stadii curabile. De asemenea, medicii au pus diagnosticul de cancer stomacal în cazul a 77 de constănțeni. Doar 25 de persoane aveau cancer în stadii curabile. Tot în județul nostru, 132 de femei au fost diagnosticate cu cancer la sân, iar în cazul a 41 dintre ele tratamentul are șanse maxime să învingă boala. De asemenea, 55 de paciente au aflat că au cancer de col uterin, iar la aproape jumătate dintre ele boala este în fază incipientă. Cancerul de prostată a fost depistat la 44 de pacienți La Constanța, bolnavii de cancer cu metastaze pot primi îngrijiri paliative doar la Centrul „Casa Soarelui”. Din păcate, capacitatea centrului este destul de mică în raport cu solicitările. Unitatea are 15 paturi, după cum ne-a declarat administratorul centrului, Sanda Iordache.