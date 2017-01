Peste 12.000 de persoane au murit în China în urma cutremurului de luni

Ştire online publicată Miercuri, 14 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mult de 12.000 persoane au murit numai în provincia Sichuan în urma seismului de luni, a informat agenția China Nouă, relatează AFP. Bilanțul anterior era de circa 8.000 de morți în Sichuan, cea mai afectată regiune. Seismul, produs luni în sud-vestul Chinei și al cărui bilanț continuă să crească, a generat un val de solidaritate în lume, iar mai multe țări au propus să acorde imediat ajutor Beijingului. Chiar și Taiwanul i-a propus Chinei rivale să trimită echipe de intervenție și ajutor pentru situații de urgență. Mai mult organizații caritabile și religioase strâng fonduri și și-au mobilizat voluntarii. În pofida tensiunilor recente privind Tibetul, liderul spiritual al tibetanilor, Dalai Lama, a transmis condoleanțe Chinei pentru această „mare tragedie” și a salutat răspunsul rapid al autorităților. Crucea Roșie chineză a lansat marți un apel pentru donații, anunțând că are nevoie de corturi, pături, hrană, apă potabilă și medicamente, potrivit agenției China Nouă. În Mianyang, 18.000 de persoane sunt sub dărâmături Autoritățile chineze au anunțat că 18.645 persoane sunt prinse sub dărâmături în Mianyang, în apropiere de epicentrul seismului produs luni, potrivit Xinhua, relatează Reuters. Circa 3.629 decese au fost confirmate. Cutremurul care a afectat luni China a provocat moartea a 11.921 de persoane, potrivit unui nou bilanț provizoriu dat publicității de Guvern. Potrivit agenției China Nouă, seismul a provocat moartea a 2.000 de persoane și rănirea altor 4.800 doar în orașul Mianzhu, aflat la 30 de kilometri de epicentrul cutremurului. Anterior, agenția chineză anunțase că cel puțin 10.000 de oameni sunt prinși sub dărâmături și 1.500 au murit la Mianzhu.