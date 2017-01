Peste 100 de copii ajung la Urgenţă, cu viroză respiratorie

Zilnic

Peste 100 de copii ajung la Urgență, cu viroză respiratorie

Maxima zilei: „Multe din bolile noastre sunt un fel de taxe pe care le plătim pentru poftele noastre“. Avalanșă de infecții respiratorii - zilnic peste 100 de copii ajung la Urgența Spitalului Județean Constanța din cauza virozelor sau a laringitelor. Dr. Marian Fâșie, medic primar pediatru în cadrul Urgenței Spitalului Clinic Județean Constanța, ne-a declarat că micuții prezintă tuse zgomotoasă, dificultăți în respirație. Ajung la spital în toiul nopții, pentru că îi trezește din somn tusea supărătoare, iar părinții vin cu ei la Urgență. Răceala este cea mai cunoscută și mai comună boală. Principalele simptome sunt: dureri de gât, dureri de cap și febră, înfundarea nasului sau secreții nazale, strănut, respirație dificilă pe nas și uneori febră. Primele semne apar la două-trei zile de la infecție și durează între 2 și 14 zile, peste două treimi din bolnavi vindecându-se în cel mult o săptămână. Deși există peste 200 de virusuri diferite care produc răceală, un procent de 30-50% dintre cazurile de răceală sunt produse de virusuri neidentificate. Formele ușoare ale virozei respiratorii nu se tratează cu antibiotice. Pentru combaterea febrei este nevoie de trei medicamente antitermice – Paracetamol, Ibuprofen, și Algocalmin. În rest, pot fi folosite picături pentru desfundatul nasului, dar și sirop de tuse. Dacă febra depășește valoarea de 39 de grade, atunci este indicat ca pacientul să fie adus la medic. Dr Fâșie a precizat că, până în prezent, nu au fost înregistrate suspiciuni de gripă. „Este patologia specifică acestui sezon, mai ales că de trei săptămâni copiii au început școala. Nu am avut cazuri deosebite până acum”, a precizat medicul. Vaccinul antigripal a apărut în farmacii Deși au simptome comune, gripa și virozele pot fi diferențiate. În cazul gripei, în afară de febră sau de secreții nazale, bolnavul acuză dureri musculare și dureri de glob ocular. În caz de gripă, este nevoie de prezentarea la medic, întrucât situația este mai gravă decât în cazul unei viroze. Vaccinul antigripal se găsește deja în farmaciile constănțene și costă între 27 și 33 de lei. În farmacii există „Fluarix“, care costă între 27 și 29 de lei, și „Vaxigrip“, vândut la prețul de 33 de lei. Vaccinul antigripal este eficient la 10 – 14 zile de la administrare. Adepții medicinii naturiste pot apela la produse care stimulează imunitatea. „Oscilococcinum”, spre exemplu, se prezintă sub formă de granule și costă între 17 și 20 de lei. Are rolul de a întări imunitatea, dar poate fi administrat și la primele semne de boală, după contactul cu o persoană bolnavă sau, săptămânal, pe toată perioada epidemiei. De asemenea, produsele pe bază de echinaceea sunt utilizate pentru prevenirea afecțiunilor virale sau microbiene. Ceaiul are prețul de aproximativ 2 - 3 lei, iar „Echinaceea“ sub formă de capsule costă circa 7 - 8 lei. Un alt produs recomandat de medici este „Imunogrip“ - tinctură (pentru adulți), la prețul de 12 - 13 lei și sub formă de sirop, pentru copii, care costă în jur de 25 de lei.