Pesediştii constănţeni se dau în vânt după meseria de ziarist

Pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie

Pesediștii constănțeni se dau în vânt după meseria de ziarist

Incredibil, dar adevărat. În condițiile în care o publicație are echipa redacțională oficială alcătuită din 17 persoane, la ce te poți gândi când vezi că respectivul cotidian local își acreditează, pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie, nu mai puțin de 35 de persoane. Este cazul cotidianului local „Observator de Constanța” care figura, ieri la prânz, pe site-ul Autorității Electorale Permanente cu acreditare pentru 35 de reprezentanți. Se poate cataloga drept scandalos gestul, având în vedere numele care figurează pe listă și, repet, făcând o comparație cu caseta tehnică publicată oficial în ziar. Felix Stroe, consilier local PSD și director general la RAJA (regia județeană de apă), deschide lista în calitate de director general la cotidianul amintit. Urmează apoi Vasile Moldoveanu, director executiv al ziarului, potrivit acreditării, dar dacă ar fi să invocăm o greșeală de tipar, gândul ne duce la Vasile Moldovanu, directorul general de la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța. Nicolae Buriac, fost pedelist, și consilier județean, la un moment dat, ulterior pesedist, are și el, de această dată, calitatea de reporter. Un alt nume care figurează pe listă este cel al lui Petrică Miu, fost inspector școlar general, reporter pentru o zi și el, acreditat pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Nu trebuie să uităm nici de angajați ai RAJA care figurează și ei pe respectiva listă, tot în calitate de… reporteri sau fotoreporteri și operatori. Pentru a nu-i nominaliza pe toți ca într-un pomelnic, vom publica, în facsimil, acreditarea și „surprizele” nu vor conteni să iasă la iveală. La o simplă căutare pe „Google” a multora dintre numele din lista de 35 de reprezentanți acreditați ieri dimineață, se va constata că rezultatele spun orice numai că sunt ziariști sau fotoreporteri nu. Poate deloc de neglijat este și următorul amănunt: cotidianul sus menționat mai primise o acreditare pentru redactorii și fotoreporterul ziarului (cei oficiali). Și dacă ieri, în jurul prânzului, pe site-ul Autorității Electorale Permanente figurau ambele acreditări, aseară, în jurul orei 18,00, niciuna dintre ele nu mai era afișată. Mai trebuie menționat și faptul că fiica unuia dintre patronii firmei care deține ziarul amintit este candidat pe unul dintre colegiile constănțene pentru Camera Deputaților. Este vorba despre Cristina Dumitrache (și ea consilier județean PSD în prezent), fiica lui Ion Dumitrache, și el la rându-i consilier județean din partea aceluiași PSD. Reacții În replică, liderul Organizației Ju-dețene a PD-L Constanța, Mircea Banias, a criticat prezența anormală a pesediștilor în secțiile de votare cu atât mai mult cu cât, spune el, „aceștia nu pot fi, sub nicio formă, imparțiali”. „Nu mi se pare deloc normal și nici nu le înțeleg motivația. De ce fac asta?! Pentru noi, faptul că PSD ar putea avea reprezentanți de vârf în secțiile de votare este un semnal de alarmă! Ce vor să facă?! Să fraudeze sau ce?!”, a menționat Banias, aspirant la un mandat de senator pe Colegiul 4. Nici prim vicepreședintele Organizației Municipale a PD-L Constanța, Cătălin Filișan, care este, în același timp, și consilier local, nu privește cu ochi buni eventuala prezență a social-democraților acreditați de AEP în secțiile de votare. Ceva mai vehement decât liderul partidului din care provine, Filișan îi acuză pe social-democrați, susținând că singurul lucru care îi vine în minte este acela că „gestul face parte din strategia ocultă a PSD, din ziua votării”. El consideră că pesediștii prezenți pe listă și acreditați de Autoritatea Electorală Permanentă „nu pot fi obiectivi” și, mai mult decât atât, crede că acest demers „nu poate fi ascuns sub nicio formă, treaba e evidentă”, a concluzionat Filișan, dezamăgit de tactica contracandidaților. La fel de dezgustat s-a declarat și președintele liberalilor tomitani, deputatul George Dragomir, aspirant la un nou mandat de parlamentar pe colegiul 1 la Camera Deputaților. Fără să fie neapărat surprins, liderul PNL Constanța a precizat: „Ce pot să mai spun?! Abuzuri la tot pasul, așa cum pesediștii sunt obișnuiți să facă. Acum se dovedește încă o dată faptul că ei dau la o parte totul: și legea și bunul simț și asta numai pentru lucrul care, pentru ei, contează cel mai mult: voturile!”. Nu în ultimul rând, Dragomir a comentat și eventualitatea în care social-democrații ar ajunge la guvernare. În sensul acesta, liberalul a ținut să menționeze că „dacă se va întâmpla astfel, pesediștii vor proceda ca și până acum, adică abuziv”. Cât privește transparența și siguranța derulării unui proces electoral fără incidente de culoare… roșie, Dragomir a afirmat că se așteaptă la orice.