Pescador turcesc capturat cu focuri de armă în apele teritoriale ale României

Un pescador turcesc a fost depistat, vineri seara, în apele teritoriale ale României, de către polițiștii de frontieră constănțeni, care au somat echipajul și au tras mai multe focuri de avertisment pentru a captura nava. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța, comisar șef Adrian Burcea, a declarat că pes-cadorul turcesc „Uygungor” a fost observat, vineri, în jurul orei 21,30, la 65 de mile (130 km) travers de Midia. Echipajul a fost somat de către polițiștii de frontieră să se predea, cu semnale acustice și luminoase, dar și prin radio și, în cele din urmă, polițiștii au fost nevoiți să tragă mai multe focuri de armă în plan vertical. La ora 23,46, pescadorul s-a supus solicitării navei Poliției de Frontieră și, sub escorta acesteia, a început deplasarea către portul Constanța. Pe parcursul deplasării, în jurul orei 7,23, pescadorul turcesc a încercat scape de sub escortă, nava MAI 1104 fiind nevoită să utilizeze, din nou, armamentul de bord. S-a tras un foc de avertisment în plan vertical, pescadorul turcesc conformându-se, în cele din urmă, deplasării către portul Constanța. În data de 10.01.2009, ora 15,40 pescadorul turcesc „Uygungor” a fost adus în baza GN Constanța însoțit de nava MAI 1104. Echipa complexă constituită din specialiști ai Poliției de Frontieră, ai autorităților portuare și specialiști de la Agenția Națională pentru acvacultură și piscicultură, secția Constanța, au început cercetarea evenimentului la bordul pescadorului. S-au avut în vedere aspectele privind legalitatea activităților de pescuit comercial în apele teritoriale românești, respectarea prevederilor legale privind ustensilele de pescuit și a documentelor de navigație. Pescadorul respectiv a mai făcut obiectul unei cercetări judiciare în anul 2007 sub aspectul săvârșirii infracțiunii de pescuit fără licență în perioada de prohibiție și folosirea unor tipuri de unelte de pescuit neautorizate. Vasul a fost reținut timp de mai multe luni, iar echipajul și comandantul au fost sancționați cu amenzi.