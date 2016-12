Persoanele bolnave de cancer au dreptul la indemnizaţie de handicap

1

pensia de boala

sunt in concediu madical de un an si 3 luni.am cancer la san st 2b si as vrea sa ma intorc la munca sa vad daca pot lucra (m-i se umfla mana la efort si ma doare )de la comisie mi-au zis ca daca nu ma pensionez acum si incep lucrul nu mai pot beneficia de pensie de boala in cazul in care nu pot sa lucrez.va rog sa imi spuneti cum sa procedez si de ce nu pot sa ma pensionez daca incep lucrul