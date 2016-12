Pericol terorist: Virusul care poate ucide milioane de oameni

Ştire online publicată Miercuri, 21 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un laborator olandez care a creat o tulpină foarte contagioasă a gripei aviare, ce poate infecta și ucide milioane de oameni, vrea să dea publicității modul în care a reușit acest lucru, generând temeri că virusul ar putea ajunge în mâinile teroriștilor, relatează The Independent în ediția online.Administrația Statelor Unite se teme că tulpina mortală a virusului gripei aviare ar putea ajunge în mâinile teroriștilor care vor să o folosească drept armă biologică de distrugere în masă. Unii oameni de știință consideră că această cercetare nu ar fi trebuit să fie realizată într-un laborator universitar, ci într-unul militar.„Există teama că, dacă se creează ceva atât de mortal și se transformă într-o pandemie globală, mortalitatea și costul pentru întreaga lume ar fi masive”, a declarat pentru The Independent un consilier științific al administrației SUA, sub protecția anonimatului.Pentru prima dată, cercetătorii au reușit să realizeze o mutație a tulpinii H5N1 a virusului gripei aviare astfel încât să se poată transmite foarte ușor prin intermediul aerului, prin tuse și strănut. Până în prezent, se considera că gripa aviară H5N1 se poate transmite între oameni numai prin contact fizic foarte apropiat.