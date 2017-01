Pentru prea mulţi tineri lectura nu mai e „cool”

Pentru prea mulți tineri lectura nu mai e „cool”

Nu mai este nici un secret că se citesc din ce în ce mai puține cărți, răsfoitul paginilor beletristice devenind, pe zi ce trece, apanajul unei elite subțiri, ce nu dă semne că ar întineri. Cu toate acestea, cărțile nu sunt complet uitate de constănțeni, unul din cele mai bune locuri pentru a testa acest lucru fiind Librăria Sophia, unde am stat de vorbă cu Minerva Dan, un librar cu experiență. Constănțenii care vizitează acest loc preferă cel mai mult cărțile pe teme istorice, autorul preferat fiind, se pare, Neagu Djuvara. După ani și ani de reeditări, Lucian Boia este încă la mare căutare. Anterior, Alex-Mihai Stoenescu a fost în top cu seria sa despre istoria loviturilor de stat din România, dar acum entuziasmul suscitat de dezvăluirile sale s-a mai potolit. Un succes deosebit au lucrările despre tot ceea ce e legat de Bizanț. Ceea ce este interesant în această privință este faptul că nu e vorba neapărat despre aceiași cumpărători pe care îi întâlnim și la raftul de carte religioasă ortodoxă, ceea ce pare să sugereze o conștiință a moștenirii bizantine mai largă decât cea legată de Biserică. Secția de carte religioasă este și ea în topul preferințelor, iar, ca și în cazul precedent, este vorba de o clientelă fidelă, care revine periodic. În topul preferințelor recente se află Savatie Baștovoi. Siluan Atonitul s-a citit și acum câțiva ani și se pare că va rămâne în preferințele cumpărătorilor și de acum încolo. Biblia comentată de ÎPS Bartolomeu Anania este constant cerută de vizitatorii librăriei. De asemenea, fără să reprezinte vreo surpriză, aflăm că viețile sfinților se cumpără constant și destul de mult. Filosofia este în plină cădere în preferințele cumpărătorilor, după ce numele sonore ale unui Noica, Cioran sau Patapievici și Liiceanu nu mai inspiră pe foarte mulți să cotrobăiască în buzunar. În schimb, surprinzător, Andrei Pleșu este încă la mare căutare. Noica se mai salvează prin apariția pe piață a unor titluri noi. De cumpărat se cumpără clasici, mai ales Heidegger și Nietzsche. Un semn îmbucurător poate fi acela că există o reală cerere pentru cărți de divulgare științifică, prin care cititorii se țin la curent cu ultimele noutăți din fizică sau biologie. Colecția Science Masters, scoasă la noi în țară de Humanitas, trece ca pâinea caldă. Audio book-ul nu înlocuiește cartea scrisă De câțiva ani a apărut și pe piața românească audio book-ul sau „cartea vorbită”, editurii Humanitas aparținându-i inițiativa în acest teritoriu încă neexplorat pe piața românească. Riscurile sunt mari, pentru că, asemenea albumelor de muzică, și acestea pot fi transformate ușor în mp3-uri și răspândite prin programe de file sharing. Industria muzicală se află într-un declin rapid de câțiva ani, tocmai din cauza acestui gen de cyberpiraterie. În același timp, cartea electronică nu prezintă nici ea concurență pentru cartea scrisă. Este mult mai greu să citești pe ecran un tom de niște sute de pagini sau chiar un volumaș de 150 de pagini, decât să iei în mână cartea fizică. În ce privește cartea vorbită, este indiferent dacă asculți CD-ul original în mașină, în timp ce mergi la lucru, sau în bucătărie, în timp ce cureți morcovi, sau dacă asculți o versiune mp3 piratată. Doar că una costă bani, iar cealaltă e moca. Singurul avantaj oferit de cartea electronică, în schimb, este că e gratuită, fiecare dintre noi contribuind astfel la avansul pirateriei electronice, sau este mai ieftină dacă se accesează de pe biblioteci online contra cost, de genul questia.org. De asemenea, în ciuda faptului că un audio book te ajută să te bucuri de o carte în timp ce faci altceva, ceea ce este un mare avantaj într-o lume din ce în ce mai grăbită, nu poate înlocui cartea scrisă, care este mai practică în alte condiții: de exemplu, în timpul unui curs plicticos. Toate acestea, însă, vin pe fondul unui declin, an de an, al numărului de cititori, cu foarte puțini tineri care să reîmprospăteze rândurile.