Pentagonul investeşte 400 de milioane de dolari într-un dirijabil pentru spionaj

Pentagonul investește 400 de milioane de dolari într-un dirijabil pentru spionaj

Ştire online publicată Luni, 16 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pentagonul va construi un dirijabil sofisticat, supranumit și „ochiul din cer”, care va costa 400 de milioane de dolari și care va urmări avioanele, tancurile și trupele inamice de la sol, relatează The Daily Telegraph. Dirijabilul va avea 400 de picioare (circa 122 de metri) și va fi o îmbinare între un satelit și o aeronavă de spionaj. Va putea călători spre orice destinație de pe planetă în maxim 15 zile și va putea urmări ținte aflate chiar și la 600 de kilometri depărtare. Are o durată de zbor de zece ani. Având posibilitatea să plutească la o altitudine de circa 20.000 de metri, nu se va afla în raza niciunei rachete trase cu un lansator de rachete manual și nici în raza vreunui avion de vânătoare. Dirijabilul va fi alimentat de panouri solare și baterii cu hidrogen. Oficialii din armata americană cred că invenția, pe care o consideră „revoluționară”, le va furniza date vitale din activitatea inamicilor și subliniază că avantajul este că supravegherea va fi constantă, neîntreruptă. „Când ai doar o imagine pe termen scurt - de câteva ore sau câteva zile - nu este suficient să îți dai seama de imaginea de ansamblu”, a declarat un specialist american citat de The Daily Telegraph.