Peninsula - cartierul abuzivilor

Zona peninsulară a Constanței și-a pierdut demult caracterul simbolic reprezentativ și a devenit Cenușăreasa orașului. Casele sunt locuite abuziv de romi, gunoaiele se înalță la fiecare colț de stradă, clădirile prezintă risc crescut de a se dărâma. Oamenii care locuiesc aici susțin că zona nu mai are menirea de a pune în valoare patrimoniul cultural și istoric al orașului Constanța. Autoritățile locale își aduc aminte de peninsulă doar în perioada campaniei electorale, când fiecare candidat promite vrute și nevrute. Oamenii își amintesc cu drag de zona peninsulară de acum 40 de ani ca fiind mândria orașului. Filofteea Burtoi locuiește în cartier din 1958 și ne spune cât de bine arăta cartierul. „Când am venit aici zona peninsulară se numea «crema societății». Uitați-vă și voi ce cremă avem aici acum”, ne arată femeia. Acum nu vezi decât ziduri care stau să se dărâme, pe care s-au montat plăcuțe care te atenționează că respectiva clădire prezintă risc seismic ridicat, așa cum se prezintă majoritatea construcțiilor din zona veche a orașului. Pe toate străzile nu întâlnești decât clădiri cu pereții scorojiți, murdari, dărâmați, în schimb cu termopane. Peninsula se dărâmă Dacă pentru moment te apucă nostalgia vremurilor de demult, când plimbările prin peninsulă erau la modă, mirosul puternic de urină, de excremente, boscheții, fotoliile îmbâcsite de mizerii din fața ușilor îți amintesc că te afli în peninsulă. Pe strada C.A. Rosetti la fiecare colț de stradă vezi scaune rupte, boscheți care se ridică până la etajul unu al clădirilor din zonă, copii care stau și cerșesc și nu știu altceva decât: „Îmi dai și mie un ban?”. Pe strada Petru Rareș trei copii se învârt în jurul unei oale de mâncare care stă pe o masă murdară în aer liber. Nimeni nu se interesează de soarta lor, micuții sunt nespălați, înfometați și fără niciun viitor. De cum ne văd, părinții trimit și restul puradeilor la noi, poate-poate primesc un ban, doi. De cum își primesc leuțul, fug repede la părinți care, în loc să le dea de mâncare, se duc să-și cumpere băutură. Pe strada Traian, nr. 6, un alt panou ne atenționează că ruina este nesigură pentru trecători: „Rugăm ocoliți clădirea! Pericol de desprindere a unor bucăți de zidărie sau cornișe”. „Casa cu lei”, pictată cu igrasie Pe strada Nicolae Titulescu, clădirea „Casa cu lei” este pictată de igrasie și așteaptă, ca mai toate clădirile din zonă, re-abilitarea. Majoritatea imobilelor din peninsulă riscă să se prăbușească din cauza faptului că sunt într-o stare de degradare avansată. Dumitru Sârbu este angajat la o firmă de pază și protecție și stă și păzește clădirea. Nu știe cine este proprietarul și nici ce se va întâmpla cu ea. „Sunt de doar două ture aici. Știu că înainte era cârciumă aici, mai exact bordel pe vremea lui Ceaușescu”, ne spune bărbatul. În clădire nu mai este nimic, decât bucăți de zid dărâmate, pereți goi și urme din ce a fost cândva. Până nu demult și aici locuiau ilegal romi, care însă au fost goniți când au început lucrările de renovare. „Între timp au fost sistate lucrările pentru că a fost schimbat proprietarul. Din câte am auzit, dacă nu încep renovarea în toamna asta, sigur de la anul da”, ne spune cel de la pază și protecție. „Casa cu lei e în paragină. O splendoare care se degradează! Am venit să revedem locurile unde ne-am petrecut luna de miere. Am fost șocați. Geamuri sparte, leii de la intrare au dispărut. Și vechiul Cazino arată jalnic. Probabil că sunt lăsate așa să se deprecieze pentru a fi subevaluate și date pe nimic. Ambianța a dispărut, nimic nu mai e la fel. Păcat!”, ne spun, nostalgici, doi turiști. Romii urinează pe scară și sub palier Am întâlnit pe stradă o bătrânică de 81 de ani, Constantina Drăgoiu, și am întrebat-o ce își amintește despre zona peninsulară. Nostalgia o cuprinde și ne povestește că, în 1964, când s-a mutat în zonă, era curat, străzile se măturau în fiecare zi și era o mândrie că locuiește în peninsulă. „Era frumos, aici era hotelul Intim la parterul căruia funcționau un restaurant și o cofetărie. Acum zona este urâtă pentru că avem mulți țigani. Ne-au intrat în bloc abuziv și nimeni nu-i poate da afară”, se plânge pensionara. Cei care au intrat abuziv în blocul lor nu plătesc nimic și nu au deloc utilități. „Mama celor șase copii a plecat, i-a părăsit, iar tatăl a fugit cu o turcoaică. Sunt abandonați de mai bine de o lună și acum au venit alți țigani”, ne povestește Constantina Drăgoiu. În bloc, romii locuiesc de câțiva ani la etajul patru și, în afară de urină și necesități, nu fac nimic. „Stau la patru, la mansardă, și au o terasă mare, urinează sub scară și pe palier”, se plânge pensionara. Niciun vecin nu este proprietar în blocul de pe Nicolae Titulescu, la numărul 26, cu toții plătind chirie între 50 și 70 de lei. Familia de romi de la etajul patru nu plătește însă nimic, ocupând abuziv locuința. Nu știu ce-i aia chirie, fiind foarte surprinși că trebuie să plătească ceva pentru a putea locui în bloc. Emilia Bobonțanu are apartamentul pe același palier cu familia de romi, însă locuiește la etajul doi, la fiul său: „Stau pe palier cu ei, dar nu pot conviețui alături de ei. Plătesc 50 de lei chiria și nu pot să stau în casa mea”. Iarna stau 20 în casă La etajul patru i-am găsit pe cei șase copii, înghesuiți între patru pereți murdari, nemâncați, plini de purici. De cei mici are grijă acum o nepoată care și-a făcut milă de ei și a venit să-i îngrijească după ce au fost părăsiți de părinți. Nu au apă, curent și nici nu știu ce e aia chirie. Nu au plătit niciodată utilități, ocupând abuziv apartamentul. „Tatăl copiilor mai vine, îi ia și-i duce la bunică să-i spele. Mi-am făcut milă de ei și, împreună cu soțul meu, avem grijă de ei”, ne povestește Ana Duțu. Din cei șase, doar fata de 12 ani merge la școală, restul copiilor câștigându-și existența din cerșit în fața Bisericii Romano-Catolice „Sfântul Anton”, ne spune femeia care are grijă acum de ei. Mai mulți vecini au venit să-i ceară socoteală pentru mizeria pe care o fac micuții și nu-i contrazice, vede și ea că soarta copiilor nu este tocmai bună, cu toate acestea le ia apărarea. „Sunt doar copii. Asta au fost învățați să facă, asta fac”, strigă Ana Duțu. De mizeria făcută de familia de romi de la etajul patru sunt afectați toți vecinii de pe aceeași coloană, ei declarând că nu-și pot zugrăvi apartamentele. „La două noaptea bubuie, stau aici ca să distrugă. Să vedeți iarna ce este aici: stau și câte 20 în casă. Mi-a curs apa și mi-a distrus tot. M-au inundat și, când mergeam la baie, îmi curgea apa în cap”, se plânge vecina de la III, Marcela Olteanu. Cele 20 de familii din clădire ar dori să cumpere apartamentele în care stau de zeci de ani, însă nu și dacă mai stă familia de romi aici. „Cum să cumpăr 10 metri pătrați și un veceu de șatră? Nu putem zugrăvi, tot blocul este afectat din cauza lor”, se plânge vecina de la etajul III. Pe măsură ce coboram, toți vecinii din bloc ne invitau pentru a vedea cum au fost distruse apartamentele lor de romi. Ocupă abuziv trei apartamente într-un bloc Situația prezentată nu este singulară. Pe Strada Traian, în imobilul cu numărul 21, locuiesc mai multe familii de romi. Atunci când anumite trăsături devin o problemă pentru cei care îi înconjoară, situația nu este atât de bună pe cât și-ar dori unii. Sanda Gemene locuiește în imobilul de pe Traian, numărul 21, de ani buni și deja a ajuns la capătul răbdării față de vecinii gălăgioși și agresivi cu care încearcă, zilnic, să se înțeleagă cât de cât. „Trei familii de romi locuiesc abuziv în blocul nostru: familia Potorac și Manole, de la etajul III, și familia Marica, de la etajul I”, ne spune femeia. Este deranjată de scandalurile lor, însă degeaba a făcut reclamație la poliție, pentru că nimic nu s-a schimbat. N-am reușit să dăm de urma romilor spre care se îndreptau acuzele vecinilor. Nimeni nu știa pe unde umblă toată ziua. Pe lângă mizerie, romii sunt acuzați și de infracțiuni. Spre exemplu, femeia care locuiește la parterul blocului bănuiește că una din cele trei familii de romi a dat foc ușii apartamentului ei. „Vor numai să facă rău. Nu am mai văzut așa ceva. Am reușit să stingem focul, dar tot au rămas urme. Noroc că am fost atunci acasă, că era ziua băiatului meu. Am făcut reclamație, dar nu am primit niciun răspuns, mai aștept”, adaugă ea. Nu doar familiile de romi care locuiesc abuziv o deranjează pe Sanda Gemene, ci și șefa de bloc. „Mălina Voiculescu are probleme cu băutura și, cum bea, cum face scandal. Face mizerie pe scară, au fost cazuri când a aruncat gunoiul ei la ușile vecinilor…Nu se poate așa, suntem oameni totuși! Ar trebui să se poarte și ea civilizat”, adaugă, indignată, chiriașa de la parter. Blocul cu mai mulți moștenitori Problema devine cu atât mai complicată cu cât oamenii sunt pe cont propriu. Nici primăria Constanța, nici Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” (RAEDPP) Constanța nu fac nimic, pentru simplul motiv că, spun ei, nu mai depinde de ei, din moment ce imobilul este revendicat de mai multe persoane. „A venit presupusul moștenitor, Gheorghe Vlad Nistor, și a vrut să ne dea afară de aici, pe motiv că e clădirea lui și face ce vrea cu ea. Din acel moment, deși el nu are acte care să dovedească ceva concret, primăria și RAEDPP au abandonat cazul nostru. Situația nu s-a schimbat din 2004”, descrie Sanda Gemene, care a făcut până acum tot posibilul pentru a se ajunge la un acord între cele două părți. A fost deschis și un proces, care este în curs, între reclamanta Sanda Gemene și Vasile Diacu, unul dintre moștenitori. „Așteptăm să ne judecăm, să vedem ce se întâmplă. Noi am încercat să facem demersurile necesare, dar nu vor să primească banii pe chirie, pe motiv că mai întâi trebuie să ne rezolvăm situația și după aceea să apelăm la ei”, concluzionează locatara nemulțumită. Ea nu este singura persoană a cărei situație este incertă. Marian Dumitrașcu ocupă un apartament la demisol, în aceeași clădire. Și el a primit ordinul de evacuare, deși trăiește de o viață în locuința actuală. Are 60 de ani și s-a pensionat pe caz de boală. „Părinții mei au locuit toată viața lor tot aici și nu au avut probleme. De când s-au mutat familiile de romi, avem parte numai de scandaluri”, ne-a spus bărbatul. Apa curentă și încălzirea centrală nu există, fapt ce accentuează starea șubredă de sănătate a bărbatului. „Nu numai la noi este așa. Aici, lângă noi, la Traian 25, este la fel. Din toate familiile care stau acolo, doar trei au forme legale. Restul sunt familii de romi care au ocupat apartamentele abuziv. Nici acolo nu au nici un fel de utilități. Nu știu cum pot să trăiască oamenii așa”, încheie Marian Dumitrașcu. Tradiția peninsulei Chefurile care nu te lasă să dormi și incidentele de tot felul, de la bătăi până la incendieri ale imobilelor vecine, au devenit o tradiție a locului. Te uimesc mașinile moderne parcate în fața locuințelor din ce în ce mai dărăpănate sau hainele de firmă pe care oamenii cartierului le afișează ostentativ, de parcă sărăcia din clădiri nu le-ar aparține tot lor. Clădirile din vechiul oraș constănțean stau să se dărâme, în timp ce, în alte orașe, sunt transformate în muzee. Cu toate că promisiunile de reabilitare au tot răsunat, mai ales pe perioada campaniilor electorale, nimeni nu s-a interesat de cea care ar trebuie să fie cea mai frumoasă zonă a Constanței.