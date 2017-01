Peninsula, brăzdată de excavatoarele Enel

Locatarii din Peninsulă se plâng de mult timp de faptul că zona lor este ca un front de război. Peste tot unde te uiți vezi doar gropi, tranșee, cabluri, echipamente,utilaje și „soldăței”care efectuează lucrări. În zonă am întâlnit o echipă a Enel Distribuție Dobrogea care ne-a spus că face o lucrare de modernizare. „Modernizăm cablurile electrice și avem astfel de lucrări în toată peninsula”, a declarat un angajat Enel. Daniel Pașca, directorul Agenției de Servicii Electroenergetice Constanța ne-a dezvălui scopul și durata vizitei: „Am început lucrarea de modernizare a liniei electrice subterane”. Societatea Enel Distribuție Dobrogea a inițiat din luna decembrie 2007 o serie de lucrări de modernizare ce au ca scop principal reducerea numărului și a duratei întreruperilor de energie electrică din zona peninsulară a municipiului Constanța. Finalizarea acestor lucrări va avea loc în luna aprilie a acestui an. „Aceste lucrări constau în înlocuirea rețelelor vechi de joasă tensiune în cablu și a cutiilor de distribuție cu noi cabluri izolate în PVC și cutii din policarbonat ce au o durată de viață mult mai lungă, nu ruginesc și au o posibilitate de defectare redusă”, a declarat Alina Pascu, purtător de cuvânt al Enel Distribuție Dobrogea. Promisiuni de 1 aprilie Prin această modernizare se dorește crearea de noi posibilități de preluare a clienților afectați de avarii prin soluții de rezervă. „Lucrările de modernizare împreună cu introducerea tehnologiei Telecontrol în stațiile de transformare din oraș vor duce la o reducere semnificativă a întreruperilor din zonă”, menționează purtătorul de cuvânt. O altă investiție importantă în această zonă constă în înlocuirea elementelor de protecție vechi cu siguranțe automate ce protejează instalațiile clienților contra posi-bilelor suprasarcini sau scurt-circuite. Astfel li se garantează locuitorilor din zona Peninsulă un nivel de siguranță mult mai ridicat. Confort Urban Constanța va asfalta zona peninsulară Potrivit informațiilor furnizate de Alina Pascu, „în urma acestor lu-crări, ce implică săpături în asfalt, se va asigura reasfaltarea zonelor afectate prin singura firma atestată din oraș - Confort Urban”. Costurile vor fi suportate în totalitate de Enel Distribuție Dobrogea. Conform contractului, lucrările de modernizare ar trebui să se finalizeze până pe data de 31 martie 2008. „S-a mai întârziat puțin cu lucrarea, dar sperăm ca pe la jumătatea lunii aprilie să finalizăm toată lucrarea, inclusiv asfaltarea”, relatează directorul Agenției de Servicii Electro-energetice Constanța. Toată investiția se ridică la suma de 2.400.000 de lei, reprezentând și asfaltarea. De la directorul Agenției de Servicii Electroenergetice am aflat că a fost o ședință la primărie, unde s-a stabilit ca „în jur de 15 martie, regia va contacta firma de asfaltare pentru a putea începe reasfaltarea zonei. Când voi face comanda firma se va apuca de treabă”. Enel Distribuție Dobrogea a încheiat contract cu firma SC Confort Urban Constanța. Tranșeele au viață lungă Inginerul Marin Mihoci, șef secție șantier producție utilaj și transport din cadrul SC Confort Urban Constanța, a declarat: „Când firma finalizează lucrarea ne contactează. Noi avem contract cu Enel Distribuție Dobrogea. Rolul lor este de a executa lucrarea până la nivel de piatră și apoi intervenim noi. După ce ne anunță în două, trei zile ne apucăm de treabă”. Întâi se face recepția la nivel de piatră și, dacă firma care se ocupă de asfaltare este mulțumită de rezultat, încheie un proces verbal de recepție și se începe asfatarea. Întrebați de gropile pe care le lasă în urmă, echipa Enel din Peninsulă se scuză spunând că nu doar ei au efectuat lucrări în zonă. Anul trecut s-au făcut modernizări la grupurile de măsurare a energiei electrice care au fost montate în afara imobilelor. Prin urmare, localnicii nu vor scăpa de tranșee curând. Și dacă asta ar fi ultimul hop! Sigur se va trezi o regie că mai are ceva de făcut: să monteze cabluri, să tragă fire și să schimbe țevi și calvarul va reîncepe.