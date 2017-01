Pedeliştii ajută cu un microbuz pentru transportul elevilor până la Constanţa

Cartierul izolat în care o fetiță a fost mâncată de câini revine în atenție

Pedeliștii ajută cu un microbuz pentru transportul elevilor până la Constanța

În ciuda faptului că pe ruta care leagă zona fostului sanatoriu de boli dermato-venerice de Liceul „Lucian Blaga”, din Constanța, circulă un mijloc de transport în comun, pedeliștii constănțeni susțin că, uneori, din cauza programului pe care îl au elevii și, mai ales, din cauza curselor insuficiente ale mijlocului de transport, „cei 20 de micuți merg prin pustietate, indiferent de vremea de afară, putând fi oricând victime ale semenilor certați cu legea sau ale câinilor fără stăpân”. Democrat-liberalul Gigi Chiru, aspirant la un mandat de deputat pe colegiul cu numărul 6, și Daniel Florea, candidat la un fotoliu de senator pe colegiul 3 au readus, ieri, în atenția opiniei publice, cazul a o sută de familii din cartierul sudic al Constanței, oameni care, „departe de lumea civilizată”, trăiesc în condiții cu mult sub standardele de viață ale unui stat membru al Uniunii Europene. Concret, e vorba de oameni care au buletine de Constanța, dar care trăiesc izolați, ducându-și greutățile de pe o zi pe alta în imediata apropiere a gunoaielor, a haitelor de maidanezi, a ciulinilor sălbatici, crescuți haotic. Fie ploaie, fie vânt, vară sau iarnă, douăzeci de copii din acest cartier al Constanței parcurg zilnic, până la unitatea de învățământ la care studiază, zece kilometri: cinci dus, cinci întors. „Administrația locală ignoră și preferă să uite că aici, înaintea alegerilor locale din acest an, a fost sfâșiată de câinii sălbăticiți, murind în chinuri groaznice, o fetiță”, au ținut să menționeze atât Gigi Chiru, cât și Daniel Florea, amintind astfel de cazul Valentinei Țigănuș, un copil de numai șase ani care, cu doar câteva luni în urmă, a murit sfâșiată de câini. Tragedia din familia Țigănuș cutremurase atunci opinia publică din Constanța și, mai mult decât atât, câteva zeci de copii semnaseră un memoriu adresat edililor urbei tomitane: „Vă rugăm cu respect să faceți mai mult pentru protejarea noastră. Vrem să ne trăim copilăria liniștiți, să ne jucăm în parcuri fără teama că s-ar putea să nu ne mai întoarcem acasă”, scriau în luna aprilie, cei 50 de elevi care au semnat scrisoarea. „Un gest pur umanitar” Chiru și Florea au anunțat ieri că încearcă să sensibilizeze autoritățile locale cu privire la „situația deosebită în care se află acești copii”: „Membrii Biroului Permanent Județean al PD-L Constanța, Gigi Chiru și Daniel Florea, cer autorităților locale să se implice în rezolvarea situației copiilor din această zonă, iar cetățenilor ce trăiesc aici să le fie rezolvate problemele”. Chiru și Florea au ținut să menționeze totodată faptul că, din fonduri proprii, au pus la dispoziție, începând de vineri, un microbuz care să asigure, de două ori pe zi, transportul copiilor din zona fostului spital de dermato-venerice la școala la care învață. „Microbuzul pus la dispoziție de noi circulă la 11:15 și la 18:15, programul fiind stabilit în urma discuțiilor purtate cu mamele copiilor”, a precizat Chiru. În același timp, el a afirmat și că „microbuzul va circula atât timp cât va fi nevoie, până atunci când administrația publică locală din Constanța va rezolva problema”. Cât privește proxima campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie, Daniel Florea a declarat: „Gestul nostru nu are nicio legătură cu apropiata campanie. E pur umanitar, social. Tocmai de aceea nu aș vrea ca gestul să fie politizat. E un semnal de alarmă față de situația deosebită în care se află acești copii, nu o încercare de a atrage simpatii în campanie”. Atât Daniel Florea, cât și Gigi Chiru au solicitat actualei administrații locale „suplimentarea cu două curse a mijlocului de transport de care acești copii au nevoie, astfel încât situația lor să se rezolve”.