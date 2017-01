Pe vremea primarului Neagoe, Constanţa a primit mai puţini bani decât Techirghiolul

Comparați în cunoștință de cauză!

Pe vremea primarului Neagoe, Constanța a primit mai puțini bani decât Techirghiolul

De cele mai multe ori, activitatea actualului edil este raportată la ce au făcut înaintașii lui, respectiv Corneliu Neagoe și Gheorghe Mihăieși. Astfel că, mulți constănțeni spun „săru’mâna” pentru că, vezi Doamne, primarul de acum a făcut ceva și pentru cetățenii orașului, în ciuda faptului că se tot vorbește că a avut și el de câștigat de pe urma realizărilor sale la nivel administrativ. „În ultima vreme, se spune «ăsta a furat mult pentru el, dar a făcut și pentru noi». Asta este o mentalitate de popor idiot. Îmi pare rău că spun chestia asta, dar cine fură e hoț”, este de părere unul dintre predecesorii lui Mazăre, Corneliu Neagoe. Țărănistul Neagoe, fost edil al Constanței în perioada 1992 - 1996, recunoaște, la mai bine de 10 ani de când a părăsit primăria, că acum, fără îndoială, orașul arată cu mult mai bine, dar și condițiile de finanțare și bugetul de care beneficiază actuala administrație au suferit modificări favorabile unei dezvoltări. Neagoe își amintește că numai în 1992 bugetul pe care l-a avut la dispoziție a fost de aproximativ 70 de miliarde de lei vechi, iar mai mult de jumătate din acest buget se ducea pe plata salariilor angajaților primăriei dar și ai instituțiilor din subordinea acesteia. Potrivit lui Neagoe, la vremea respectivă doar RAJA nu era plătită din banii primăriei. Și atunci discuțiile se purtau tot în jurul banilor. Iar Neagoe amintește că pe vremea când el i-a reprezentat pe constănțeni, banii alocați erau foarte puțini, primarii nu dispuneau de pârghiile financiare și legislative din prezent și nici de atâtea programe cu finanțări externe. „Cu banii pe care îi aveam eu, puteam să pun câteva plombe în gropile mari și asiguram plata salariilor”, ne-a declarat Neagoe. Mai mult, într-unul din cei patru ani de mandat, Constanța a avut alocați mai puțini bani decât Techirghiolul. Iar toate aceste aspecte erau definitorii pentru nivelul de trai al constănțeanului de rând, implicit pentru gradul de dezvoltare al municipiului de la malul mării. În ceea ce privește taxele și impozitele, fostul primar susține că majorarea acestora a fost nesemnificativă în mandatul său. Fără a încerca să concureze în vreun fel cu edilii-șefi tomitani care i-au urmat, Neagoe susține că în 1992 a fost singura dată când „constănțenii au ales bine”. „Părerea mea este că am făcut cele mai bune lucruri pentru Constanța. În nouă luni am strâns toată averea Constanței, am identificat bunurile Constanței și am încercat să fac un cadastru și un plan urbanistic, sfătuit de niște străini care m-au învățat că dacă vreau să fac ordine trebuie să fac un cadastru, un plan urbanistic general. Din banii aceia puțini de care dispuneam, am dat o sumă astronomică pentru acest lucru. Planul urbanistic era gata la două săptămâni după ce am ieșit eu din primărie. Nu a fost pus în practică pentru că afacerile mari se fac cu terenuri. Știam și eu la vremea aceea acest lucru și tocmai de asta am și încercat să blochez distrugerea”, a mai adăugat Neagoe. Reproșuri La capitolul realizări, fostul primar își trece în cont demararea procedurilor de întocmire a planului urnbanistic general al municipiului Constanța, iar de această realizare se leagă și cea mai mare nemulțumire pe care o are față de actuala administrație. „Îi reproșez (n.n. primarului Radu Mazăre) că nu a ținut cont de ce trebuie făcut într-un oraș. De ce nu s-a uitat pe planul acela urbanistic general? Trebuia să facă demolări pentru fluidizarea circulației, să creeze parcuri, mă deranjează că a obturat vederea la mare...”, a spus Neagoe care a mai adăugat că recunoaște că orașul arată mai bine decât pe vremea lui, dar „încă de la începutul mandatului, domnul primar Mazăre a avut foarte mulți bani”. Tot la capitolul realizări ale mandatului său, fostul edil țărănist al Constanței amintește și reluarea relațiilor cu zece mari primării din străinătate, printre care Rotterdam, Marsilia, Brest. Dacă starea de sănătate i-ar permite, Neagoe nu ar exclude o revenire în cursa electorală pentru primăria Constanța. Iar primul lucru pe care l-ar face odată reîntors în primărie ar fi „un bilanț și aș arăta ce s-a întâmplat și apoi nu aș ierta pe nimeni”.