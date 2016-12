„Pe mine mă ţinea mama pe câmp..., iar voi aveţi capul plin de fiţe!”

„Pe mine mă ținea mama pe câmp..., iar voi aveți capul plin de fițe!”

Deși lucrează într-un loc plin de riscuri și alăptează, angajatorul nu vrea să audă de concediul de risc maternal. Mai mult, el își amenință angajata că dacă va continua să facă… fițe îi va „închide cartea de muncă”. „Sunt o mămică aflată într-o situație dificilă. Abia am terminat concediul de lăuzie și mi-am început munca pentru că am nevoie de mai mulți bani, dar pentru că la mine la servici sunt condiții riscante de muncă, iar eu alăptez încă, doctorul de familie mi-a recomandat să vorbesc cu șeful și să-i spun să mă treacă într-un sector mai ușor. Când a auzit-o și p-asta, șeful și-a ieșit din pepeni: «Pe mine mama mă ținea pe câmp neschimbat și nehrănit până când ajungea la capul rândului și uite ce mare și frumos m-am făcut! Acum, cu democrația asta, aveți capul plin de fițe! Dacă nu termini cu ele îți închid cartea de muncă! Chiar nu-ți ajunge cât ai stat în concediu pe banii mei? Mă rog, or fi ei de la stat, dar până îi primești, ți se lungesc urechile! Potolește-te, dacă vrei să duci la copil o bucată de pâine de la mine! Ce vrei, să-mi pun toate femeile în cap?». Aș vrea să aflu cum le ajută legea pe femeile aflate într-o situație ca a mea. Vă mulțumesc din suflet. Lucia L., 24 ani, din Năvodari”. v v v De concediul de risc maternal poate beneficia gravida salariată sau mama care își reia activitatea la locul de muncă după efectuarea concediului de lăuzie și care desfășoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii și alăptării, dacă angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îi modifice în mod corespunzător condițiile și/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Dumitru. Durata concediului – maximum 120 de zile Potrivit legii, concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracționat, pe o perioadă ce nu poate depăși 120 de zile, de către medicul de familie sau de către medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Indemnizația de risc maternal Pe durata concediului de risc maternal se acordă o indemnizație de risc maternal care se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și al cărei cuantum reprezintă 75% din baza de calcul și care se plătește de angajator cel mai târziu odată cu lichidarea drep-turilor salariale pe luna respectivă. Concediul și indemnizația de risc maternal se acordă fără condiție de stagiu de cotizare.