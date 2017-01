PD-L Mangalia expertiză psihiatrică pentru Maftei

Ştire online publicată Joi, 20 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Apropierea alegerilor locale agită spiritele și în Mangalia, unde pretendenții la fotoliul de primar se dau peste cap, doar, doar or reuși să impresioneze electoratul. Așa cum le stă bine în campania electorală, politicienii promit câte-n lună și în stele și încearcă să-și discrediteze adversarii prin tot felul de metode. Actualul primar al municipiului, Zanfir Iorguș, îi acuză pe contracandidații săi, Florin Maftei (independent) și Vasile Olan (PC), că au devenit agresivi, atât fizic, cât și verbal, în ultima vreme. Dacă pe Maftei îl cunoaște tot orașul pentru scandalurile în care a fost și este implicat, conservatorul Olan nu s-a putut evidenția decât prin promisiuni legate de cinste și onoare. În replică, conducerea PD-L Mangalia solicită oamenilor legii să-i anuleze lui Florin Maftei permisul de port-armă, cerând totodată o expertiză psihiatrică a consilierului local. „Ultimele incidente în care a fost implicat, și anume amenințarea cu pușca în restaurantul „Lavrion”, precum și plimbarea pe stradă în timp ce purta în mână un cuțit spun totul despre Maftei. Pentru ca situația să nu scape complet de sub control, este necesar ca poliția să intervină imediat și să dea dovadă de pro-fesionalism. Astfel, oamenii legii ar trebui să dispună anularea permisului port-armă și, de ce nu, să ceară o expertiză psihiatrică a lui Maftei, până nu este prea târziu, deoarece trecutul său impune acest lucru”, spun democrat-liberalii într-un comunicat de presă. Despre lansarea candidatului PC la primărie, conducerea PD-L Mangalia spune că evenimentul a fost dominat de familia Mincă. „Cum am putea lua de bun-simț promisiunile lui Olan care vorbea de cinste, onoare, când este de ajuns o vizită la IAS Albești pentru a se vedea degradarea acestuia?! Ce să mai spunem de sutele de persoane cu terenuri în arendă care au fost înșelate de Olan?!”, spun pedeliștii din Mangalia, care promit că vor reveni cu „detalii despre trecutul și prezentul acestor personaje în apropiata campanie electorală”.