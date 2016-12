PD-L l-a lansat doar pe Onaca, fără candidatul pentru Consiliul Judeţean

PD-L l-a lansat doar pe Onaca, fără candidatul pentru Consiliul Județean

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Conducerea centrală a PD-L și-a lansat, vineri, la București, candidații pentru alegerile locale din acest an, peste 5000 de pedeliști din întreaga țară fiind prezenți la eveniment. „Aveți în față viitoarea guver-nare locală a României!”, și-a început Emil Boc discursul în aplauzele celor din sală. El a ținut să mulțumească membrilor pentru unificarea cu PLD, „semn de maturitate politică”. Boc a prezentat un decalog al candidaților PD-L, care cuprinde oferta electorală a partidului pentru locale. Sloganul PD-L pentru acest scrutin - afișat la Sala Palatului - este „Facem ce trebuie!”. În acest spirit, Boc a anunțat că PD-L propune zece principii, primul fiind o administrație condusă de o echipă profe-sionistă, deschisă și aproape de oameni, al doilea o administrație ce își respectă alegătorii, după principiul „patronul nostru este cetățeanul”. Județul Constanța a fost reprezentat de o delegație de 300 de persoane, 150 membri de partid de la județ, 150 de la municipiu. Șeful misiunii a fost senatorul Dorel Onaca, pedelistul care va candida la Primăria Constanța. În discursul său, Onaca a promis că pe 1 iunie va „reda Constanța constănțenilor”, angajându-se să salveze orașul „din ghearele monopolului economic care roiește în jurul actualului primar”. În ceea ce privește prezen-tarea candidatului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, partidul nu a făcut niciun anunț. Deocamdată, nu există niciun candidat oficial al PD-L pentru această funcție la malul mării. „Nu a fost prezentat niciun candidat pentru Consiliul Județean Constanța. Există o contestație la Biroul Permanent Național privind candidatura lui Ion Popescu, iar, cel mai probabil, la începutul săptămânii, conducerea centrală va lua o decizie”, a declarat Onaca. Primarul comunei Costinești, Traian Cristea, care candidează din partea PD-L pentru un nou mandat, nu a făcut deplasarea la București pentru momentul festiv. „Din 6000 de candidați, doar nu vor observa că nu a venit Cristea de la Costinești. Eu am lucruri mai importante de făcut în comună. Am dat drumul la câteva lucrări pentru extinderea iluminatului public în cartierele nou înființate. Ei ne lansează, dar tot ei ne și aleg? Nu pun ei votul, așa că mai bine mă lansez cu oamenii din comună”, spune râzând primarul Traian Cristea.