PD-L Constanţa nu renunţă la nominalizarea lui Senol Zevri

În ciuda presiunilor PSD

PD-L Constanța nu renunță la nominalizarea lui Senol Zevri

Dat fiind faptul că întâlnirile succesive de la finalul săptămânii trecute dintre echipele de negociere ale PD-L și PSD Constanța nu au condus la niciun rezultat, problema coaliției de la Constanța - superbă, dar inexistentă! - are toate șansele de a ajunge pe agenda de astăzi a întâlnirii dintre liderii de la centru ai partidelor de guvernare. Reamintim în sensul acesta, că, potrivit declarațiilor senatorului Mircea Banias, PD-L Constanța a solicitat ministrului Vasile Blaga, membru al comisiei de negociere democrat-liberale, ca problemele existente la Constanța să fie introduse pe agenda întâlnirii de azi dintre PD-L și PSD, astfel încât tensiunile din teritoriu să fie rezolvate prin implicarea conducerii centrale. Problema este, așa cum au confirmat atât pedeliștii, cât și pesediștii, nominalizarea lui Senol Zevri pentru conducerea Agenției de Protecție a Mediului. Interesant de remarcat este, însă, faptul că pedeliștii nu par dispuși, sub nicio formă, să cedeze la propunerea făcută, și asta în pofida încăpățânării și a unei respingeri categorice din partea pesediștilor. Motivul este, de altfel, unul cât se poate de logic: „Noi nu ne-am amestecat în nominalizările PSD-ului, firesc este ca nici ei să nu se amestece. Nici nouă nu ne plac toate numirile făcute de ei, dar asta nu înseamnă ca i-am condiționat în vreun fel”, a explicat președintele Organizației Județene a PD-L, Mircea Banias. În plus, el a subliniat că, atâta timp cât colegii lor de coaliție nu văd într-un eventual consens decât o renunțare din partea pedeliștilor la nominalizarea lui Zevri, „PD-L nu va cădea la pace”: „Nu mă interesează să cădem la pace dacă asta presupune pentru noi să capitulăm. Deocamdată, vom vedea ce se va discuta și la nivel central și, ulterior, vom decide ce avem de făcut”, a conchis Banias. Zevri merge pe principiul totul sau nimic Personajul principal în disensiunea pedelisto-pesedistă de la malul mării, Senol Zevri, a condamnat atitudinea PSD-ului: „PSD nu are dreptul să se amestece în nominalizările noaste, iar colegii mei nu trebuie să negocieze asta”. Cât privește motivele invocate de PSD în ceea ce privește numirea sa la conducerea APM, Zevri a atras atenția că este vorba, de fapt, de niște argumente false, pseudo-motivații care nu au un fundament real: „Motivul real este acela că eu am fost unul dintre puținii care, în repetate rânduri, a luat o poziție publică și a avut o atitudine tranșantă vizavi de neregulile și abuzurile săvârșite de PSD atât în administrațiile locale din județ, cât și în cea din municipiu. Ăsta e motivul pentru care nu mă vor”, a declarat Zevri. Din punctul său de vedere, colegii de partid nu au de ce să-i găsească scuze în fața pesediștilor și consideră că „aceasta nu mai e problema lui Zevri, cât este a Organizației Județene a partidului, dacă poate sau nu să-și impună omul”. „Eu pot trăi foarte bine și fără APM. Dar dacă pentru asta am fost propus, merg pe principiul «Agenția de Protecție a Mediului sau nimic»”, a punctat Zevri. Menționăm că, potrivit declarațiilor lui Banias, nimeni din partid nu și-a exprimat, până în prezent, dorința de a prelua funcția pentru care a fost propus Zevri, nici chiar fostul director al APM, europarlamentarul Adrian Manole, nu-și mai dorește, se pare, acest post.